Houtfestival wil meer binding met Haarlem: "We hopen dat die liefde wederzijds is"

De organisatie van het Houtfestival presenteerde vanmiddag de nieuwe plannen voor de aankomende editie. Na twee jaar van uitstellen en afzeggen kan het Haarlemse feest dit jaar weer doorgaan. En als het aan bestuurslid Frank Verhagen ligt, dan wordt het festival in de toekomst nog meer onderdeel van de stad dan dat het nu al is.

Renske Leijten presenteert Houtfestival plannen - Erwin Bartman

Daarom heeft het Houtfestival een compleet nieuwe huisstijl. "En natuurlijk willen we nog vieren dat we 35 jaar bestaan", vertelt Verhagen. "Omdat we de afgelopen twee jaar bijna niks hebben kunnen doen, willen we nu weer even de aandacht vragen." Om de harten van de Haarlemmers te veroveren deelde de organisatie een dag voor Valentijn bloemen uit tijdens de presentatie op de Grote Markt. "Wij houden van Haarlem en we hopen dat het andersom ook zo is", stelt Verhagen.

Om die liefde nog wat meer te uiten wil de organisatie ook buiten de twee festivaldagen zichtbaar zijn in de stad. "Bijvoorbeeld door een samenwerking met het Patronaat of het festival Schalkwijk aan Zee", licht Verhagen toe. "Zo gaan we van een tweedaagse activiteit, naar festiviteiten in het hele jaar." De liefde bleek wederzijds en de bloemen zorgden voor veel enthousiasme. "Ook binnen de organisatie", merkt Verhagen. Volgens het bestuurslid is het soms moeilijk om iedereen enthousiast te houden als alles steeds afgelast wordt. Aankomende editie wordt Verhagens eerste Houtfestival als bestuurslid. "En ik heb er zin in!"

De organisatie deelt bloemen uit om de Haarlemse harten te veroveren - Erwin Bartman

Het Houtfestival wordt jaarlijks in de Haarlemmerhout gehouden en is voor iedereen gratis toegankelijk. Het wordt al jaren geheel door vrijwilligers georganiseerd met behulp van een gemeentelijke subsidie en sponsoren. Het festival trekt jaarlijks duizenden bezoekers die genieten van een mix van muziek, theater, beeldende kunst, film en eten en drinken. "Iedereen is welkom, je kan zo het terrein oplopen zonder een hek tegen te komen", aldus Verhagen. Bij de presentatie vanmiddag was Renske Leijten aanwezig. Zij is naast Tweede Kamerlid ook voorzitter van het festival en lichtte de nieuwe plannen van de organisatie toe. De volgende editie van het festival is op 18 en 19 juni. Meer informatie is te vinden op de website van het Houtfestival.