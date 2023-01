Volendamse verslavingszorg blijft uitbreiden: "Het succes geeft een dubbel gevoel"

Moedige Moeders helpt familieleden van verslaafde en drugsgebruikende Volendammers al bijna 20 jaar. De moeders met verslaafde partners of kinderen organiseren zich ondertussen in steeds meer dorpen en steden. Deze week worden er ook in Waalwijk en Roermond afdelingen van Moedige Moeders opgestart. "Het is niet goed dat we uitbreiden, maar het is wel goed dat er meer moeders opstaan", zegt oprichter Tiny Tol.

Moedige Moeders organiseert informatieavonden en praatgroepen. Ook moet er altijd iemand beschikbaar zijn om de telefoon op te nemen en de verhalen aan te horen. "De buurvrouw begrijpt het soms niet en wij hebben aan twee woorden genoeg", zegt Tiny. "Drugs halen we de wereld niet uit, het enige wat we kunnen is jongeren waarschuwen." In Alkmaar, Beverwijk, Goeree-Overflakkee, Meppel, Hardenberg, Drimmelen, Spakenburg, Bergeijk en Volendam zijn de moeders actief. En daar komt deze week Waalwijk en Roermond bij. "Gemeenten moeten wel meehelpen, zodat de moeders in één ruimte bij elkaar kunnen komen", zegt Tiny. Miauw miauw "Op dit moment is miauw miauw een drugs die erg populair is in Volendam", meent Tiny. Volendam ligt onder de rook van Amsterdam. "Die nieuwe middelen komen daar vandaan, het is een kwartier met de bus." Soms is het ook te zwaar voor de moeders om de organisatie staande te houden. "Dan is er maar één moeder die opstaat in een dorp en dan verdwijnen de praatgroepen ook weer." Daarom raadt ze nieuwelingen altijd aan om eerst genoeg moeders te verzamelen, voordat ze een groep starten.

“Het taboe is weg” Tiny Tol van Moedige Moeders

Het begon allemaal met de man van Tiny, die dertig jaar geleden een zelfhulpgroep oprichtte. Op die manier wist hij van zijn alcohol- en cocaïneverslaving af te komen. Uit die zelfhulpgroep is Moedige Moeders ontstaan. De club in Volendam werd snel groter en al gauw volgden moeders in Spakenburg. Moeders zijn blij dat ze gehoord worden en merken dat ze er niet alleen voor staan. De drempel om er over te beginnen is wel hoog, maar daar ziet Tiny verbetering in komen. “Het taboe is weg", vertelt ze. Volgens Tiny is Volendam niet meer zo gesloten als vroeger en zien jongeren de problemen. “Vroeger was het van: 'hou maar stil', maar dat is nu veel minder.”