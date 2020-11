Gamen in plaats van drinken voor jeugd uit Edam en Volendam 

PURMEREND - Een bus met jongeren uit Edam en Volendam rijdt voor bij de E-sports Campus in Purmerend. In deze hal kunnen ze een paar uur ongestoord gamen: racen, FIFA spelen of Minecraften. "Normaal is er niks te doen in Edam en Volendam, dus het is wel leuk dat we dit kunnen doen", zegt één van hen.

Het project is een onderdeel van het zogeheten LEF-programma van de gemeente Edam-Volendam. Dat is opgericht om drank- en drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan. "Het middelengebruik in Edam-Volendam is groot, net als in andere gemeenten. We hebben gezegd dat we daar wat aan gaan doen", zegt wethouder Jeugd van Edam-Volendam Vincent Tuijp.

Hij vervolgt: "De resultaten zijn tot nu toe goed, het heeft in ieder geval voor een hoop bewustzijn gezorgd. Het bestaat uit een aantal onderdelen: het stellen van regels, handhaven, betrokkenheid van ouders en het bieden van alternatieve activiteiten."

Healthy gaming

"Gamen is niet meer weg te denken", zegt Dirk Tuip, één van de mede-oprichters van de E-sports Campus. "Een derde van de wereldbevolking gamet. Dat gaat niet meer weg. Er is wel een imagoprobleem dat gamen alleen maar ongezond is."

Daar proberen ze in Purmerend wat aan te doen. "We willen inhoud geven aan 'healthy gaming' zoals we dat hier noemen. We werken met een maximale tijd per dag en een concept dat de kinderen ook in beweging moeten komen."

