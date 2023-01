Update staking streekvervoer: in Zaanstreek-Waterland rijdt ongeveer de helft bussen normaal

In Zaanstreek-Waterland rijdt ongeveer de helft van de bussen volgens de normale dienstregeling, laat vervoerder EBS weten. Het streekvervoer staakt vandaag en morgen.

Buschauffeurs, machinisten en conducteurs leggen weer het werk neer, omdat de bonden en werkgevers tijdens het cao-overleg niet tot een akkoord zijn gekomen.

De eerder aangekondigde 'pittige' ochtendspits lijkt vooralsnog mee te vallen in Noord-Holland. Er werd veel extra drukte verwacht vanwege de gladheid, maar in onze provincie is het erg rustig. Wel heeft het KNMI voor het hele land code geel afgegeven vanwege het weer.