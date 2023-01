Sneeuw en stakingen: pittige ochtend- en avondspits verwacht

Een woordvoerder van de ANWB laat weten donderdag tijdens de ochtend- én avondspits een piek te verwachten. "Het voorspelde winterweer van het KNMI in combinatie met de stakingen binnen het regiovervoer zullen voor lange files op de weg leiden."

Thuiswerken

Hoewel de ANWB niet nadrukkelijk oproept om thuis te gaan werken, is hun verwachting dat veel mensen dit wel zullen doen. Algemeen geldt het advies: "Bekijk voor vertrek de actuele verkeersinformatie." Bij grote drukte op de weg wordt geadviseerd later de weg op te gaan. De grootste piek in de ochtendspits zal rond 08:30 uur zijn en in de loop van de ochtend weer verdwijnen.

Plaatselijke gladheid

Net als de ochtendspits, wordt er ook veel drukte in avond op de weg verwacht. Door voorspelde winterse buien, kan het in het westen van het land plaatselijk glad zijn. Naar verwachting zullen daar dan ook de meeste files ontstaan. "Vorige week donderdag zagen we dat de files langer waren op plekken waar het regende. Het laat maar zien hoe onderhevig de situatie op de weg is aan het weer.