Vakbond FNV roept op tot landelijke staking streekvervoer

Een woordvoerder van de FNV verwacht dat 'veel leden' hun oproep zullen volgen. "Wij zijn heel erg boos. De lange onderhandelingen wijzen tot nu toe niks uit." Als gevolg van de stakingen zullen er donderdag en vrijdag naar verwachting vrijwel geen bussen en regionale treinen in de provincie rijden. Woordvoerder FNV: "Hoeveel leden er hun werk neer gaan leggen, en bussen er zullen uitvallen, is nog even de vraag. Ik schat in dat dit ook in de provincie Noord-Holland een hoog aantal zal zijn."

De landelijke stakingen vallen buiten de trein-dienstregeling van de NS. Deze zullen naar verwachting wél volgens dienstregeling rijden. Net als het stadsvervoer in Amsterdam (GVB), waar het personeel een eigen cao heeft.

Impasse

Vakbonden en werkgevers onderhandelde vannacht over een nieuwe cao in het streekvervoer, maar kwamen hierbij niet tot een akkoord. Het loonbod en de maatregelen om de werkdruk structureel aan te pakken, waren volgens de FNV onvoldoende. De bonden hadden eerder al gewaarschuwd voor landelijke stakingen donderdag en vrijdag mocht het cao-overleg mislukken. Voorzitter van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) Fred Kagie laat weten 'er echt alles aan gedaan' te hebben een cao te sluiten. Er is volgens hem een 'bovengemiddeld hoog loonbod' van 8 procent gedaan.

Volgens FNV-bestuurder Marijn van der Gaag kwamen de partijen in een impasse terecht over die voorgestelde loonsverhoging, in combinatie met de duur van het nieuwe cao en de maatregelen om de werkdruk in het streekvervoer te verlagen. Volgens het FNV moet het loon van ov-personeel in het streekvervoer, meebewegen met de hoge inflatie.