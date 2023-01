NH Airtime: Een onstuimige dag in de verkeerstoren van Schiphol

Geen dag is hetzelfde in de verkeerstoren van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op Schiphol. Met zes start- en landingsbanen, onvoorspelbaar Hollands weer en elke dag zo'n 1.200 aankomende en vertrekkende vliegtuigen, kan een ongeluk een klein hoekje zitten. NH Airtime draaide een onstuimige ochtend mee in de 101 meter hoge Main Tower van Schiphol, het zenuwcentrum van de luchthaven.

"In Toren Centrum gebeurt het allemaal", vertelt luchtverkeersleider en teamleider Martijn Duijkers. Op Schiphol staan drie verkeerstorens: Toren West, Toren Centrum en een reservetoren. Die laatste toren was tot 1991 de enige verkeerstoren van Schiphol, maar bood geen goed overzicht meer over de steeds verder uitdijende luchthaven.

Tegenwoordig is Toren Centrum de hoofdtoren van Schiphol. Er kunnen 15 verkeersleiders en assistenten instructies geven aan taxiënde, startende en naderende vliegtuigen. Bij de Polderbaan staat Toren West, omdat de verkeersleiders in Toren Centrum de toestellen op die afstand niet kunnen zien stijgen en landen. Die toren biedt plaats aan vier verkeersleiders.

Onstuimig

Er is volop concentratie in Toren Centrum. Het is onstuimige dag met een harde zuidwestenwind, die tijdelijk te hard is voor landende vliegtuigen die bij voorkeur naar de Polderbaan worden geleid. De Polderbaan ligt in minder dichtbevolkt gebied. Vanwege de wind is de Oostbaan in gebruik, de kortste baan van Schiphol en die in zuidwestelijke richting ligt. De naderingsroute van de Oostbaan gaat over het centrum van Amsterdam.

Te vroeg geland

Het improvisatievermogen van de verkeersleiders wordt op de proef gesteld als blijkt dat een Delta-Airbus A330 bij het landen op de Oostbaan twee baanlampen heeft geramd. Aanvankelijk had niemand wat door, tot de piloten van de politiehelikopter zien dat er kapotte lampen en modder op de Oostbaan liggen.

Tot een uur na de onhandige landing is de baan dicht voor herstel- en schoonmaakwerkzaamheden. De verkeersleiders moeten het tijdelijk doen met de Buitenveldertbaan voor aankomende vliegtuigen. Er zijn weinig andere opties, omdat de Zwanenburgbaan maandenlang buiten gebruik is vanwege onderhoud.

Scherven

Na twee uur herstellen en controleren of écht alle scherven en modderklodders zijn opgeruimd, kan de Oostbaan weer open. Het vliegverkeer heeft inmiddels wel flinke vertraging opgelopen. Op drie plekken boven Nederland draaien de vliegtuigen toestellen wachtrondjes, tot er weer plek op Schiphol is om te landen.

Vakbewaam en up-to-date

Het mocht de pret niet drukken in Toren Centrum. Verkeersleider Duijkers en zijn collega's zien zelfs uit naar het zomerseizoen als het een stuk drukker op Schiphol gaat worden: "We zijn allemaal vakbekwaam en up-to-date. Natuurlijk zal het een uitdaging worden om ook onze roosters rond te breien, maar daar gaan we alles aan doen om dat rond te krijgen."