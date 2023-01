Zandvoortse filmmaker en amateur-toneelspelers maken samen film: "Erg wennen"

De leden van de lokale toneelvereniging Wim Hildering verruilen eenmalig de planken voor een filmset. Ze doen namelijk mee aan een film van de Zandvoortse filmmaker Ayla van Kessel, die gaat over een verhaal dat zich afspeelt in haar eigen dorp. "Ik denk dat voor iedereen die deze film gaat zien en ook mensen kent uit het dorp, het een hele bijzondere ervaring wordt", vertelt Van Kessel.

Lucie Peet, ook lid van de toneelvereniging, had zo haar twijfels. "Ik wilde er in het begin niet aan meedoen. Toen ben ik een keer gaan kijken en zei Ayla: 'Ik zou het zo leuk vinden als jij dat rolletje van die bejaarde zou doen'." Lucie ging overstag. Ze moet wel erg wennen, omdat toneel totaal anders is dan film. Maar ze geniet er wel van. "Het is leuk om een keer mee te maken."

De filmmaker kwam op het idee nadat ze een toneelstuk had gezien van de toneelvereniging. Van Kessel was verrast door alle verschillende spelers en kwam toen op het idee om een film over Zandvoort te maken met deze spelers. "Ik wilde eigenlijk een communityfilm maken, een film in Zandvoort, met echte mensen over een verhaal wat nu ook zou kunnen spelen. Ik heb mijn inspiratie gehaald uit een toneelstuk van Bertolt Brecht."

De film gaat over drie goden die neerdalen op aarde, waar ze op zoek gaan naar een goed mens. Die blijkt er niet te zijn, behalve een arme schoonmaakster genaamd Cindy. Ze belonen haar door haar droom waar te maken. Ze krijgt haar een eigen gebakwinkeltje in de winkelstraat van Zandvoort. De dorpelingen komen graag langs en blijven er lang hangen, omdat het er zo lekker warm is. Thuis staat de de verwarming uit vanwege de hoge stookkosten. Dit levert chaotische taferelen op en Cindy kan geen nee zeggen.

Goed inleven

Ayla van Kessel is verrast door het acteerwerk van toneelspelers voor de camera. "Ze doen het heel goed. Ze kunnen zich net als professionele acteurs inleven in de rol." Lucie Peet en Romy Borstel hebben een workshop gehad van Ayla, waar ze hebben geleerd om hun uitdrukkingen en bewegingen kleiner te houden dan op het toneel. "Het is heel erg wennen. Op het toneel beleef je een voorstelling ook mét het publiek. Dat zou ik niet willen missen", vertelt Romy. "Maar ik zou het acteren er wel naast willen doen."

De film heeft vooralsnog de naam 'De Goede Mens van Santfort' gekregen, maar het is nog niet zeker of die naam het ook definitief gaat worden. "Het winkeltje van Cindy heet 'Cindy Sweets'. Dus het is zoete Cindy, of ook wel Cindy de goede mens. Dat zou ook wel de naam van de film kunnen worden. Eigenlijk weet ik dat pas als de film af is", lacht Van Kessel.

Komend weekend staan er nog twee draaidagen gepland en daarna wordt de film gemonteerd. Van Kessel hoopt dat de film afkomt als het nog koud is buiten. Maar dan moet ze wel opschieten. De film, die tot stand is gekomen dankzij steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Zandvoort, wordt in ieder geval op groot doek vertoond als het klaar is. Dan is iedereen welkom om 'm te komen bekijken.