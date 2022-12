Kleur brengt het oude Zandvoort tot leven: "De plaats is niet meer 'doods'"

Dennis Plantenga heeft heel oude zwart-wit foto's van Zandvoort van meer dan 100 jaar oud, tot leven gebracht door ze kleur te geven. Het was een flinke klus om de de vergeelde, grauwe en soms gescheurde foto's in te kleuren, maar het resultaat geeft een meer realistisch beeld van hoe het er vroeger uitzag. "Het lijkt wel alsof ze 50 jaar dichterbij in de tijd komen met kleur", vindt Plantenga. "Vooral voor de oudere mensen is het mooi om te zien, de plaats is niet meer 'doods'."

Het idee voor het inkleuren ontstond toen Dennis Plantenga een stapel oude foto's toegestuurd kreeg van zijn familie. Het waren leuke plaatjes, maar zwart-wit en niet heel mooi meer. Hij besloot ze in te kleuren om te kijken hoe ze er dan uit zouden zien. Met zijn jarenlange ervaring in de drukkerij, wist hij met een computerprogramma de foto's automatisch in te kleuren. Dit lukte aardig, maar door de foto's zelf verder te corrigeren en bij te kleuren, werden de foto's nog veel mooier. En zo besloot Dennis die nu in Haarlem woont, maar grotendeels in Zandvoort is opgegroeid, ook oude foto's van Zandvoort in te gaan kleuren. "Dankzij dat programma en mijn kennis om bij te kleuren, krijg je een resultaat dat verbluffend goed is." Kleding struikelblok Het vinden van de juiste kleuren viel niet altijd mee. De huizen waren destijds grotendeels hetzelfde van kleur als nu, net als de natuur. Maar kleding was wel een grote struikelblok voor Plantenga. "Ik heb veel naar filmpjes van vroeger gekeken en andere oude foto's en dan kom je wel vaak op dezelfde kleuren uit. Er waren nog geen kleuren zoals we die nu kennen, want er was geen mode toen." Tekst gaat verder onder de video.

In de video legt Dennis Plantenga uit hoe het inkleuren van de foto's in z'n werk gaat - NH Nieuws