Torenspits van raadhuis Zandvoort hersteld vlak voor het voorjaarsstormseizoen

De toren op het raadhuis van Zandvoort is weer compleet: de restauratie van de afgewaaide spits is vandaag afgerond met het terugplaatsen van het draaiende gouden scheepje op het rijksmonument. Bijna een jaar geleden werd de spits door een heftige windstoot tijdens storm Franklin vernield.

De gouden driemaster is een waarschijnlijk een verwijzing naar de walvisvaart, vertelde Arie Koper van het Genootschap van Oud-Zandvoort eerder aan NH Nieuws. Het was gemaakt door een lokale smid.

De restauratie van de torenspits vindt plaats vlak voordat het stormseizoen weer begint. Volgens een grafiek van het KNMI vinden de heftigste stormen in het voorjaar plaats. Dan gaat het om de maanden januari, februari en maart. Dat wordt gemeten op basis van windsnelheid in meters per seconde.

De restauratie van de torenspits duurde enkele maanden. Nu kan de stellage boven op het stadhuis weer worden afgebouwd.

"Het was natuurlijk een hele uitzonderlijke storm bijna een jaar geleden en vooral lokaal in Zandvoort heel extreem", zegt woordvoerder Walter Sans van de gemeente. "Ik ga er daarom niet vanuit dat het aankomend jaar weer gebeurt." Het raadhuis bestaat sinds 1912 en hij hoopt dat de torenspits met het gouden schip nu weer 100 jaar zonder zorgen mee kan.