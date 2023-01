Handbalster Nikita van der Vliet moest traan laten na bekendmaken transfer naar Odense

Vorige week maakte Nikita van der Vliet bekend deze zomer over te stappen naar het Deense Odense Håndbold. De geboren Zaandamse speelde de afgelopen drie seizoenen al in Denemarken voor Nykøbing uit Kopenhagen. "Deze transfer is kwalitatief een enorme stap vooruit", vertelt Van der Vliet.

Nikita van der Vliet in actie voor Oranje - Henk Seppen/Orange Pictures

De Noord-Hollandse is in de wolken van haar overstap. Heel voorzichtig noemt ze het zelfs een droomtransfer. "Het is heel erg mooi dat ik op mijn leeftijd deze stap kan maken. Ik ben nog heel erg jong en Odense is een club die elk jaar in de Champions League speelt. Afgelopen jaar zijn ze nog kampioen geworden. Deze kans kon ik niet laten schieten.''

''Ik heb het hier de afgelopen jaren enorm naar mijn zin gehad en wil dat goed afmaken'' Handbalster Nikita van der Vliet

Ondanks de mooie kans die Van der Vliet krijgt, stapt ze niet direct over naar de huidige Deense landskampioen. "Ik wil het seizoen graag afmaken bij Nykøbing. Ik heb het hier de afgelopen jaren enorm naar mijn zin gehad en wil dat goed afsluiten. Daarnaast heeft Odense momenteel een fitte en brede selectie. Een overstap was niet per direct nodig.'' Achterlaten Van der Vliet hoefde niet lang te twijfelen toen Odense belde. Toch werd ze bij het doorhakken van de knoop wat emotioneel. "Toen ik mijn teamgenoten op de hoogte bracht van mijn overstap hebben de tranen wel even gevloeid. Ik ga hier toch weer mensen achterlaten waar ik een band mee heb opgebouwd. Het hoort nou eenmaal bij topsport.''

''Ze wist van niets en was enorm blij met het nieuws'' Handbalster Nikita van der Vliet

Bij Odense wordt Van der Vliet herenigd met haar beste vriendin Dione Housheer. De twee speelden in Nederland samen bij VOC, maar hebben elkaar de afgelopen twee jaar moeten missen. "Toen mijn transfer rond was heb ik Dione meteen gebeld. Ze wist van niets en was enorm blij met het nieuws. We hebben twee jaar zonder elkaar gespeeld dus we kijken er enorm naar uit om weer samen op het veld te staan." Van der Vliet gaat het seizoen dus afmaken bij Nykøbing. Aanstaande zondag speelt ze met haar team tegen het Noorse Sola HK.