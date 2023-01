Strijder Erik zet zich in voor - en ziet in iedereen - een 'Gouden Man'

Erik Bout (63) ziet als voorzitter van stichting Gouden Mannen dat mannen boven de 50 jaar, veelal met een migratieachtergrond, totaal worden vergeten en vereenzamen. "Onze doelgroep komt vaak uit een cultuur waar je niet trots bent op je problemen." Afgelopen woensdag was Erik te gast in de nieuwste aflevering van NH Strijders.

Foto's: Melle Bos

Erik, naast zijn werkzaamheden voor de stichting ook directeur van de streekomroep WEEFF, sloot zich jaren geleden als vrijwillig aan bij de 'Gouden Mannen'. De stichting richt zich specifiek tot 50-plusmannen met een migratieachtergrond in Amsterdam. "De mannen uit de doelgroep hebben bijna altijd grote sociale, maatschappelijke en psychische problemen." Mensen die deugen De naam van de stichting dankt het aan de mannen zelf, zo vertelt Erik. "In de kern zijn het allemaal mensen die deugen." Levensmoed is daarbij volgens hem een belangrijk sleutelwoord. "Onze hele inzet is gericht op het verschaffen van nieuwe levensmoed. Wij kunnen de problemen die onze doelgroep heeft niet oplossen, maar verschaffen onze deelnemers wel moed. De moed om dingen aan te pakken." In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat de stichting mensen helpt met 'blauwe enveloppenangst'. "We kunnen niet zomaar eventuele schuldproblemen oplossen, maar we tonen in ieder geval de bereidheid om samen de blauwe enveloppen van de Belastingdienst te openen." Erik vult aan dat wat wél kan het belangrijkste focuspunt is tijdens de trainingen en cursussen, in plaats van wat niet kan.

Deze groep mannen is een totaal vergeten groep Erik Bout

Op de vraag of de eenzaamheid van mannen op een latere leeftijd een urgent probleem is, antwoord Erik overtuigd: "Het is extreem urgent. Deze groep mannen is een totaal vergeten groep." Hij legt uit dat de doelgroep vaak afkomstig is uit een cultuur waar je niet trots bent op je problemen en dat deze daarom ook niet worden gedeeld. En dat terwijl deze problemen er volgens hem wel degelijk zijn. "Het leidt vaak van kwaad tot erger." Dat erger kun je volgens Erik goed samenvatten in situaties zoals dak- of thuisloosheid, extreme vormen van sociaal isolement tot schulden en geweld in de thuissituatie. "Al deze problemen leiden uiteindelijk tot psychische problemen. Sommige van onze deelnemers hebben zware depressies." Man vrouw verschil Erik is van mening dat vrouwen wat dit onderwerp betreft, niet onder een vergeten groep vallen. "Voor vrouwen zijn er veel voorzieningen. Zij kunnen bij best veel platforms terecht. Mannen daarentegen niet, daarom worden hun problemen ook niet waargenomen." Doordat de stichting zich specifiek richt op mannen boven de 50 jaar, geven ze deze doelgroep een platform waar de opgedane kennis met hen kan worden gedeeld. "Op deze manier kunnen we daadwerkelijk iets voor ze betekenen."

Foto's: Melle Bos

Het programma van de stichting, bestaande uit verschillende cursussen en trainingen, wordt op dit moment vooral gegeven in Amsterdam. De stichting bereikt de mannen voornamelijk via verschillende zorginstanties. Hoewel de Gouden Mannen nu alleen nog maar actief zijn in Amsterdam, heeft de stichting de ambitie om landelijk actief te worden en impact te maken. "Als ze in Amsterdam over het hoofd worden gezien, dan worden ze ergens anders ook vergeten."

Foto's: Melle Bos

Erik heeft de afgelopen jaren tal van bijzondere verhalen van de Gouden Mannen gehoord. Als voorbeeld haalt hij nogmaals zijn verhaal uit de aflevering aan. "Met een grote groep mannen hebben we letterlijk bergen verzet en de top bereikt." Alle verhalen raken hem diep. Zelf ook een Gouden Man Misschien raken de verhalen Erik wel zo diep, omdat hij zich erin herkent. "Ik ben erachter gekomen dat ikzelf ook een Gouden Man ben." Hoewel hij zich naar eigen zeggen sociaal gemakkelijk kan bewegen in de samenleving, herkent hij zich in de problematiek waar de andere mannen ook mee te maken krijgen. Zo noemt hij zichzelf ook niet 'de beste blauwe brievenopenmaker'. "Ik heb niet de mindset om daarmee te dealen." "Ik voel me een Gouden Man, maar daarnaast ben ik het ook. Het cement dat ons bindt is vele malen sterker dan de krachten die ons uit elkaar houden." Het is in lijn met zijn credo 'er is niks belangrijkers dan levensmoed'. Iets dat volgens Erik iedereen bezit, alleen soms niet helemaal kan activeren. "Dat is bij uitstek wat onze stichting doet, de moed weer doen laten leven."

Lees ook Amsterdam Erik leidt zijn Gouden Mannen letterlijk en figuurlijk uit het dal naar de top