Ellen verkoopt inclusieve poppen: 'Black Lives Matter is mijn lifestyle'

Ellen Brudet (56) heeft met haar poppenbedrijf als missie dat ieder kind een pop kan krijgen waar het zich in herkent. Het internationale succes van haar winkel voelt dubbel: "Achter het succes zit ook mijn pijn en realiteit." Afgelopen woensdag was Ellen te gast in de nieuwste aflevering van NH Strijders.

Foto's: Melle Bos

Ellen is naar eigen zeggen overdonderd door alle reacties op haar 'Strijders' video. "Ik heb wel honderd reacties gekregen, dat vind ik erg bijzonder." Vanuit haar winkel Colourful Goodies aan de Van Der Pekstraat in Amsterdam-Noord blikt de eigenaresse terug én vooruit. Kleur in het leven Ellen omschrijft zichzelf als een strijder van het eerste uur. "Ik zie mijzelf niet als een 'hyped' strijder, maar als een consistente. Ik ga door waar anderen stoppen." Ze heeft als missie dat ieder kind een pop kan krijgen waar het zich in herkent. En met succes: van over de hele wereld vinden mensen haar poppenwinkel in Amsterdam-Noord. De 56-jarige Amsterdammer zegt door haar producten van kleur, ook kleur in het leven te brengen. "Ik spreek de echte en eerlijke woorden van inclusiviteit." Een taal die volgens Ellen alles behalve vanzelfsprekend is. Haar ervaring is dat inclusiviteit vaak wordt gebruikt als 'afvink-gedrag'. Als voorbeeld geeft ze het Black Lives Matter (BLM) protest op de Dam in Amsterdam. In die week had Ellen een record omzet BLM-T-shirts, maar een week later was er geen haan meer die ernaar kraaide. "Het merendeel van de mensen gaat mee in een bepaalde hype en laat het daarna weer links liggen. Voor mij is dat anders, Black Lives Matter is mijn lifestyle."

Strijder Ellen met de poppen in haar winkel - Ellen Brudet

Bitterzoet De afgelopen jaren ziet Ellen een positieve trend in de bewustwording van racisme. Waar ze een aantal jaar terug met haar zwarte poppen nog werd aangekeken 'alsof ze van Mars kwam', is er nu meer waardering voor de producten en haar missie. "Ik heb daar wel een gat mee in de markt geopend, dat weet ik zeker." Haar succes voelt ook dubbel. "Achter mijn succes zit óók mijn pijn en realiteit. Telkens als ik iets bereik, dan wordt dat gevolgd door een schaduw van pijn over iets dat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn." Ze voelt zich gesteund door alle liefde, prijzen en benoemingen die haar producten teweeg brengen, maar het voelt soms ook als symboolpolitiek. "Van titels alleen kan ik mijn rekening niet betalen." Liever ziet ze dat bedrijven en organisaties haar uitnodigen voor het geven van een lezing.

Inspiratie Op de vraag wie of wat Ellen tijdens haar missie heeft geïnspireerd, zegt ze resoluut en zonder twijfel: haar ouders. "Hun liefde heeft alles overwonnen. Dat vind ik heel bijzonder." Een gevoel dat na het openen van haar winkel in 2016 alleen maar sterker is geworden. "Ik realiseer mij nu pas dat mijn ouders aan het overleven waren. Ze hadden elke dag met racisme te maken. Desondanks overwon de liefde voor elkaar. Ik ben het aan hun verplicht de missie voor gelijkwaardigheid door te zetten."

Foto's: Melle Bos

Hoop voor de toekomst In haar leven kreeg Ellen geregeld te maken met intimidaties en racisme. Of dat haar tegenhoudt? In tegendeel: ze ziet het als 'voedsel' voor haar positiviteit. "Het maakt mij krachtiger in mijn missie. Het doet mij doen beseffen dat mijn boodschap belangrijk is én blijft." Daarbij heeft Ellen nog wel een tip voor mensen thuis. "Het begint allemaal thuis: doe als ouder onderzoek naar inclusief speelgoed en boeken. Zo zorg je ervoor dat je kind zich herkent in het speelgoed waar die mee speelt of de boeken waaruit die wordt voorgelezen." Wanneer Ellen aan de toekomst denkt, herinnert ze zich een uitspraak van haar moeder: 'Ik zal nooit voelen wat papa voelt, of wat jullie voelen. Maar ik zie jullie'. "Het zijn deze woorden die ik hoop met mijn producten kracht bij te geven. Ik zal mijn leven lang blijven strijden, zodat mensen van kleur gezien worden."