Schaaklessen voor absolute beginners razendpopulair: "Er staan zelfs mensen op de wachtlijst"

Interesse was er zeker, maar of de animo groot genoeg zou zijn voor een volwaardige cursus voor 'schaakgroentjes', daar werd bij de Haarlemse schaakvereniging Kennemer Combinatie wel een beetje aan getwijfeld. Sinds gisteravond is die twijfel weg. "Dat het zo druk zou worden, hadden we niet gedacht", aldus voorzitter Lennart Dek.

Zo'n vijftig mensen kwamen gisteravond voor het eerst samen in Trefpunt 't Trionk in de Van Oosten de Bruijnstraat voor de openingszet van de beginnerscursus schaken. De deelnemers, van wie een deel de basisregels al kent, krijgen in zes lessen de basis van het schaakspel uitgelegd. Tata Steel Chess Tournament Even verderop in IJmuiden is het prestigieuze Tata Steel Chess Tournament aan de gang, waar wereldtoppers als Magnus Carlsen aan meedoen. "Het zou zo maar kunnen dat er iemand van de beginnersgroep volgend jaar mee gaat doen aan dat toernooi", zegt Dek lachend. "Er verschijnen daar niet alleen profs, maar ook beginnende schakers kunnen er deelnemen." Tekst gaat door onder de foto.

Schaakstukken staan klaar, wit mag altijd beginnen - Michael van der Putten/NH Media