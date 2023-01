Mini-tentoonstelling: Wijk aan Zee al 85 edities het "Mekka van het schaken"

In het Hoogovens Museum heeft Evert Hessels de afgelopen tijd aan een tijdelijke mini-tentoonstelling gewerkt. Nu de 85e editie van het Tata Steel schaaktoernooi los gaat barsten is een tentoonstelling die de geschiedenis van het toernooi vertelt in het museum te zien.

Evert Hessels heeft zelf jarenlang meegedaan aan het toernooi bij de amateurs. "Elke schaker wil er aan meedoen. Of het nou een amateur is of een professioneel schaker, dat maakt niet uit. De grootmeesters moeten Wijk aan Zee op hun CV hebben staan, anders zijn het geen echte schakers. Bovendien wil elke amateur van over de hele wereld een keer meedoen. Sommigen komen jaarlijks terug en nemen vakantie op om mee te doen aan dit toernooi. Dat is wel heel bijzonder." Neem hier alvast een kijkje bij de expositie in het Hoogovens Museum:

De afgelopen twee edities zijn alleen de professionals in actie gekomen, nu mogen de amateurs zich daar weer bij aansluiten. "Je bent met allemaal schakers samen. Je ziet precies wie de toeristen zijn en wie de schakers zijn, die haal je er zo uit. Het is echt heel bijzonder dat bij dit toernooi de beroepsschakers en de amateurs in één zaal spelen. Je bent met z'n allen samen om dezelfde hobby uit te oefenen." Zie hier hoe het schaaktoernooi er decennia terug uitzag:

Hessels geeft aan zelf niet meer mee te doen. "Ik kan me niet meer concentreren. Zo'n partij duurt al gauw meer dan vijf uur. Om zo lang geconcentreerd te zijn red ik niet meer. Dan ga ik van mezelf verliezen en dat vind ik niet leuk." De tentoonstelling over het grootste schaaktoernooi ter wereld is de komende weken te zien in het Hoogovens Museum op het terrein van Tata Steel.