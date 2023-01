Het Tata Steel-toernooi kan beginnen, Van Foreest is binnen: grootmeester wil 2022 vergeten

Het Tata Steel-schaaktoernooi staat op punt van beginnen en langzaam druppelen de grootmeesters binnen. De beste spelers ter wereld nemen voor dik twee weken bezit van Wijk aan Zee. Onder die elite bevindt zich een schaker van nog maar 23 uit Groningen: Jorden van Foreest. Wie zijn naam een paar jaar geleden zou hebben genoemd, was schouderophalend bekeken. Maar sinds zijn overwinning hier in 2021, kennen veel mensen hem.

Van Foreest is vanwege persverplichtingen iets eerder naar Wijk aan Zee gekomen, maar vervelend vindt hij dat niet. Voor hem gaat er weliswaar niets boven Groningen; ook in Wijk aan Zee komt hij graag. Het past zelfs beter in zijn voorbereiding op het 85ste Tata Steel-schaaktoernooi. Van Foreest heeft daar wat goed te maken. "Ik heb onder mijn niveau gepresteerd de laatste tijd. Het schaakjaar 2022 was niet mijn beste, ik hoop dat ik hier het herstel kan inzetten."

Twee jaar speelden alleen de grootmeesters in Wijk aan Zee. Vanwege corona werden de amateurschakers niet toegelaten, terwijl dat, volgens velen, juist de charme is van het evenement. Nergens ter wereld spelen huis-tuin- en keukenschakers in dezelfde ruimte als de beste spelers ter wereld. "Ik ben blij dat ze er weer bij mogen zijn", zegt Van Foreest, "Ik vond het maar saai de twee coronajaren zonder hen. Het hoort gewoon bij dit toernooi. Dat maakt het uniek."

Zoals het topschakers betaamt wil hij zich niet uitlaten over zijn kansen op het sterk bezette toernooi, waar wereldkampioen Magnus Carlsen traditiegetrouw favoriet is. Liever heeft hij het over de terugkeer van de amateurschakers in sporthaal De Moriaan.

"Controles geven me een veilig gevoel"

De grootmeesters zullen dagelijks bij binnenkomst in sporthal De Moriaan worden gescand op het dragen van apparatuur waarmee ze contact kunnen leggen met iemand die ze van adviezen kan voorzien. Ook zullen de zetten op het schaakbord met een kwartier vertraging op het internet worden gezet. Het zijn de twee belangrijkste maatregelen die de organisatie van het schaaktoernooi neemt om vals spel te voorkomen. De maatregelen zijn het gevolg van (niet bewezen) beschuldigingen van wereldkampioen Magnus Carlsen aan het adres van de Amerikaan Hans Niemann. Die zou in een toernooi in Saint Louis (VS) vals hebben gespeeld door via apparatuur contact te hebben gezocht met 'de buitenwereld.' Niemann ontkent de aantijgingen en spant een rechtszaak aan tegen Carlsen wegens smaad. Niemann is niet aanwezig in Wijk aan Zee.

Jorden van Foreest: "Het is een prettig idee dat de organisatie er alles aan doet het toernooi voor de schakers zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het geeft me een goed gevoel. Of ik het jammer vind dat het nodig is? Ik denk dat je op zo'n groot toernooi als dit niet het risico kan lopen dat er iets fout loopt."