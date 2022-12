Schaakmat: eindelijk schaaktafels op plein van oud-wereldkampioen: "Dit is historisch!"

Waar anders dan op het Max Euweplein hadden ze moeten komen: Op initiatief van omwonenden van het Haarlemse plein, dat vernoemd is naar de oud-wereldkampioen schaken, zijn daar vanochtend drie schaaktafels geplaatst. "Na jaren van organiseren, zijn ze er dan eindelijk. Dit is historisch!"

Achim Pelupessy is fervent schaker en één van de bewoners van het Max Euweplein in Haarlem. "Max Euwe werd in 1935 wereldkampioen. Hij is nog altijd de enige Nederlander die dat is gelukt. Dus wáár anders moesten deze tafels komen?", lacht hij. In Amsterdam staat op het Max Euweplein ook al jarenlang een heel groot schaakspel. Torens, lopers en paarden De Haarlemse schaaktafels zijn onderdeel van een breder initiatief om de kade aan het Spaarne groener en leefbaarder te maken. Op termijn zal er op de plek naast de oude Droste-fabriek een groen 'mini-parkje' komen, waar iedereen zijn of haar hersenen dus kan laten kraken met torens, lopers en paarden. Tekst gaat door onder de foto.

Nieuwe schaaktafels op Max Euweplein - Michael van der Putten/NH Media

Volgens Bas Kamps van de Haarlemse schaakvereniging HWP groeit de belangstelling voor de denksport. "Er zijn drie schaakverenigingen in Haarlem, waarvan er twee jeugdafdelingen hebben met honderden kinderen. Het is dus best populair." Die populariteit komt volgens Kamps door onder andere de populaire Netflix-serie The Queen's Gambit. "Maar ook door corona", vervolgt hij, "Daardoor ontdekten mensen dat schaken een fijne tijdsbesteding is." Tekst gaat door onder de foto.

Schaaktafels op Max euweplein - Michael van der Putten/NH Media