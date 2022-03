Schaakpark op nu lege Max Euweplein in Waarderpolder: "Hier moet geschaakt worden"

Schaken op het Max Euweplein in Haarlem, als het aan Achim Pelupessy ligt, is dat dit jaar al mogelijk. Samen met Bas Kamps stapte hij met het idee voor een schaakpark op het lege plein in de Waarderpolder naar de gemeente. Volgens hen mag er wat meer leven op deze plek komen.

"Het Max Euweplein, daar moet geschaakt worden", vindt Pelupessy die aan het plein woont. "Max Euwe was een legendarische Nederlandse schaker die wereldkampioen werd in 1935. Met zijn boeken ben ik opgegroeid. Als er al een plek is waar schaaktafels moeten komen, dan is het hier wel."

Nadat de horecagelegenheid in de oude Drostefabriek verdween, veranderde het plein volgens Pelupessy in een stille plek. "Daarom gooide ik het idee van een schaakpark in een buurtapp. Toen kwam ik in contact met Bas, die ook al langer met dit idee rondloopt. Samen zijn we met een plan naar de gemeente gegaan. Het idee is om drie vaste schaaktafels van beton neer te zetten, bij elke boom één. Daarnaast willen we de stenen tussen de bomen eruit halen en meer groen op het plein."

'Urban chess'

Drie tafels plaatsen is volgens Pelupessy belangrijk omdat er dan evenementjes georganiseerd kunnen worden. "Een simultaan toernooitje bijvoorbeeld, en er kunnen schaaklessen gegeven worden. Bovendien is 'urban chess' ontzettend populair. Mensen vanuit de hele wereld reizen met hun schaakstukken rond om dit soort plekken te bezoeken. Hoe bijzonder zou het zijn als hier mensen uit Mexico een potje komen schaken."

