Wisseling in AZ-doel aanstaande, maar Hobie Verhulst geeft niet op: "Op dit moment speel ik"

In de stromende regen zag Hobie Verhulst zijn ploeg verdiend winnen met 4-1 van Excelsior. Daarmee gaat AZ eenvoudig door naar de volgende ronde van de KNVB-beker. Toch houdt de Alkmaarse doelman zelf een wrang gevoel over aan dit duel. "Dit is pijnlijk, want je wil altijd het beste van jezelf laten zien." Verhulst ging opzichtig in de fout bij de tegentreffer.

Al met al is het een vervelende week voor Hobie Verhulst. Niet alleen de blunder tegen Excelsior ook een nieuwe concurrent. AZ trok een paar dagen geleden namelijk de ervaren keeper Mathew Ryan aan. "Ik wist dat er nieuwe doelman bij zou komen en dat is ook logisch bij een topclub als AZ", vertelt Hobie Verhulst over Mathew Ryan. De ervaren Australische doelman wacht op zijn werkvergunning en zal binnenkort ook onderdeel uitmaken van de AZ-selectie. "Op dit moment speel ik nog en we gaan zien wat er gaat gebeuren." Wisseling Trainer Pascal Jansen liet na de gewonnen bekerwedstrijd tegen Excelsior duidelijk weten dat er binnenkort een wisseling onder de doellat gaat plaatsvinden. "Ryan heeft ontzettend veel ervaring en als zijn werkvergunning rond is, dan speelt hij." Tekst loopt door onder de video.

Deze zomer veroverde Hobie Verhulst eindelijk een basisplek bij AZ ten koste van Peter Vindahl Jensen. De Alkmaarse doelman startte het seizoen uitstekend, maar ging na een aantal maanden een paar keer in de fout. Toch houdt AZ veel vertrouwen in hem, want Verhulst tekende vlak voor de winterstop een nieuw contract. Toch kiest Jansen straks met Ryan voor een andere eerste keeper. Tekst loopt door onder de tweet.

Strijdlustig Hoe duidelijk Pascal Jansen is, zo strijdlustig is Hobie Verhulst. Beide AZ'ers spraken afgelopen maandag met elkaar over de nieuwe rolverdeling, maar de Alkmaarse doelman legt zich er niet zo bij neer. "Natuurlijk wil ik het seizoen afmaken als eerste doelman, maar ik snap dat de situatie is veranderd. En nu is het aan mij om me elke wedstrijd te laten zien als ik speel. Tekst loopt door onder de video.

De volgende wedstrijd voor AZ is zaterdag in Friesland tegen sc Heerenveen. De verwachting is dat Verhulst dan nog keept, omdat de werkvergunning voor Ryan nog wel even op zich laat wachten.

