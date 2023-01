LIVE NH Sport extra met Twente - Telstar

Volop bekervoetbal vandaag en morgen. Alle vier de Noord-Hollandse ploegen komen in actie in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi. NH Sport maakt zowel vandaag als morgen een extra radio-uitzending vanaf 18.30 uur. Vanavond kun je FC Twente - Telstar live volgen in NH Sport.