Grote zorgen over Texel: 'Eiland onder druk door tekort aan vrijwilligers en personeel'

"Het schuurt op Texel", zegt de prominente ondernemer Iwan Groothuis. Hij maakt zich grote zorgen over het gebrek aan vrijwilligers en personeel, die de Texelse samenleving draaiende moeten houden. De directeur van vakantiepark De Krim hield gisteren een nieuwjaarstoespraak voor het Texels Ondernemers Platform (TOP). Groothuis denkt mee over oplossingen: "Wij zijn recent begonnen om ons personeel een dagdeel per maand vrijwilligerswerk te laten verrichten."

"Er is te weinig personeel bij Omring, daar zijn extra handjes nu noodzakelijk. Maar er is ook geen opvolging bij de huidige bestuurders van De Zonnebloem. Twee van de drie vrijwilligers gaan er nu mee stoppen." Dat betekent dus ook geen leuke voorstellingen en andere activiteiten meer voor Texelse senioren. "En hoe mooi is het dat een van onze trainees in het management nu bestuurlijke ervaring kan opdoen binnen deze organisatie."

Groothuis probeert het tekort aan vrijwilligers terug te dringen door hier zelf in te investeren. Het personeel van zijn vakantiepark De Krim krijgt de mogelijkheid om organisaties vrijwillig te ondersteunen, maar krijgt daarvoor wel doorbetaald. De werknemers zijn in eerste instantie aan de slag bij zorgorganisatie Omring en de stichtingen De Zonnebloem en Welzijn Texel.

Groothuis krijgt ook wel kritische opmerkingen. "Ik hoor natuurlijk ook in mijn omgeving dat De Krim de taken verricht die eigenlijk de gemeente zou moeten doen. En dat we teveel voor weldoener spelen. Ja, het is best een forse financiële bijdrage, maar we zijn ervan overtuigd dat het noodzakelijk is."

"Met name bij onze oudere inwoners staat de kwaliteit van leven onder druk. En daar gaan we verhoudingsgewijs steeds meer van krijgen." En dat heeft volgens hem gevolgen voor de aantrekkelijkheid van het eiland. "Daar heeft iedereen last van." Hij doet dan ook een beroep op de Texelaars om na te denken hoe alles op orde gehouden kan worden, "Dit kan de gemeente niet alleen, dit zullen we met elkaar moeten doen."

Toerisme

Schuren doet het volgens hem op vele plekken. "De bekenden zijn uiteraard het personeelstekort en het tekort aan geschikte woningen. En meer toerisme, want dat kan zorgen voor meer overlast door extra drukte op straat, oplopende vastgoedprijzen en voor extra milieubelasting."

Op het eiland zijn de negatieve gevolgen inmiddels merkbaar. "Het draagvlak onder bewoners voor het toerisme brokkelt af. En tegelijkertijd vermindert de aantrekkelijkheid van Texel als bestemming. Het is belangrijk dat we een goede balans vinden tussen drukte en leefbaarheid."