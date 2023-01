HFC-veteraan voetbalt tegen ex-internationals: "Jongensdroom komt uit, al ben ik een oude man''

In de traditionele Nieuwjaarswedstrijd namen de HFC Legends het op tegen de Ex-internationals, De selectie van de HFC Legends bestond uit zeventien spelers. Voornamelijk spelers die ooit in het eerste speelden. Toch was er ook een plekje vrij voor De Nerée. Hij betaalde op een veiling van de club 550 euro om mee te mogen spelen.

Bal afgesnoept

De Nerée moest in de eerste helft plaatsnemen op de bank. De tweede helft speelde hij volledig mee. Zo nu en dan snoepte hij de bal af van Glenn Helder en Rob Witschge. Het werd voor De Nerée een dag om nooit meer te vergeten. "Voordat ik daadwerkelijk ging spelen was ik zenuwachtig. Je gaat toch twijfelen aan je eigen kwaliteiten. Achteraf denk ik dat het best aardig ging. Ik had nog wel even langer kunnen spelen."