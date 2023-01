Sloop in Zandvoort: vergane glorie maakt eindelijk plaats voor nieuwbouw

In Zandvoort wordt volop gesloopt op twee beeldbepalende locaties. Zowel de passagepanden bij de entree als het oude dichtgetimmerde appartementencomplex op het Badhuisplein gaan tegen de vlakte. Na vele jaren wordt Zandvoort eindelijk in een fris jasje gestoken.

Hoewel de inwoners van Zandvoort zeker nog wel geduld moeten hebben, voordat er echt wat te zien is. Op dit moment is de sloop van de oude gebouwen nog in volle gang. "Er zijn ook kelders onder de passagepanden. Deze worden ook verwijderd en dichtgegooid", zo laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Ook het Badhuisplein, dat zijn naam te danken heeft aan het ooit succesvolle Groot Badhuis Hotel dat hier ooit stond, ondergaat een metamorfose. De sloop van het oude appartementencomplex is later begonnen dan gepland. De bewoners van de appartementen wilden niet vertrekken voordat er vervangende woonruimte voor hen was geregeld. Hier ging uiteindelijk bijna een jaar overheen. Eind 2022 zijn de laatste bewoners vertrokken en inmiddels is de sloop begonnen.

Op dit moment worden de oude leidingen en asbest uit het verouderde dichtgetimmerde complex verwijderd. Daarna zal de sloop ook aan de buitenkant te zien zijn. Ook hier geldt dat de vrijgekomen grond eerst verkocht moet worden aan een ontwikkelaar, voordat er gestart kan worden met de bouw van appartementen, horeca en winkels.

Naast dit deel komt er ook een hotel op het plein. De ontwikkelaar bekijkt samen met het Holland Casino, hoe groot dit hotel kan worden.