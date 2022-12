Zandvoort sloopt om restaurant heen, tot verbazing van de eigenaar

De passagepanden aan de Burgemeester Engelbertsstraat in Zandvoort gaan nog voor de kerstvakantie plat, maar restaurant Le Grand Prix is niet van plan te wijken. De eigenaar van het restaurant is stomverbaasd dat de sloop rondom zijn pand al is begonnen. De gemeente probeert via de rechter de ondernemer te laten vertrekken.

De gemeente Zandvoort wil de passagepanden slopen om ervoor in de plaats een aantrekkelijkere entree naar de badplaats te bouwen. “Vanaf volgende week worden onze bezoekers in ieder geval niet meer verwelkomd door een verpauperde passage richting zee”, zei wethouder Peter Kramer daarover.

Panden overkopen

Om dat plan uit te voeren moest de gemeente eerst de panden die nog niet in haar bezit waren overkopen van de huidige eigenaren. Ook voor de panden van restaurant Le Grand Prix werd een bod gedaan. “Hierover zijn wij nu nog in gesprek, het is best wel vreemd dat ze nu al met de sloop beginnen”, aldus El-Elimi. Hij vertelt dat zijn ouders er al langer met de gemeente uit proberen te komen, maar dat dat tot nu toe nog niet gelukt is. “Inmiddels heeft de gemeente een kort geding tegen ons aangespannen.”

Van de rechter moeten beide partijen weer met elkaar in gesprek gaan, om er zo samen uit te komen. “De advocaat van de gemeente is bij ons langsgekomen en wij hebben nu nieuw een voorstel ingediend”, vertelt El-Elimi. Hij baalt ervan dat het hele proces zo stroef verloopt. “Na de bekendmaking van de plannen in 2017 waren wij de eersten die met de gemeente zijn gaan overleggen en nu zijn we helaas de laatsten die er nog zitten.”

Onzekerheid

De eigenaar van het restaurant is inmiddels 67 jaar en verkoop zou betekenen dat hij met pensioen moet, vertelt zijn zoon. “Hij staat samen met mijn moeder nog met plezier in de zaak, al is dat sinds 2017 wel afgenomen.” Vooral de onzekerheid vindt de familie vervelend. El-Elimi: “Als er iets in de zaak aan vervanging toe is, is het altijd de vraag of je kiest voor de dure optie of de goedkope tijdelijke optie.”

Zelf hoopt de vader van El-Elimi, die al sinds 1988 onderneemt in het dorp, er op een goede manier met de gemeente uit te komen. Hoe het voor het restaurant afloopt, is nog niet duidelijk. “Wij proberen natuurlijk altijd een juridische procedure te voorkomen. Inhoudelijk kunnen we niet reageren aangezien de procedure nog loopt”, aldus een woordvoerder van de gemeente. In de gepresenteerde visieplannen over de toekomst van het gebied komen de passagepanden van El-Elimi in ieder geval niet voor.