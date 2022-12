Duitsers verwerken WK-exit met strandwandeling in Zandvoort: 'De schok is groot'

Voor de Duiters is het WK voetbal alweer voorbij. Weliswaar wonnen de oosterburen hun laatste groepswedstrijd van Costa Rica, maar uiteindelijk bleek het verlies tegen de Japanners in hun eerste WK-potje toch een hele dure. Want daardoor eindigde die Mannschaft op een dodelijke derde plaats in de poule. Op de stranden van Zandvoort aan Zee proberen teleurgestelde Duitsers het verlies te verwerken.

Zoeken naar verklaring De enkele Duitse toerist die zich ondanks de ijzige wind toch buiten waagt, probeert al lopend over de verlaten stranden een verklaring te vinden. "We hebben meerdere goede spelers die ook in sterke competities spelen", zegt een dik ingepakte en bemutste Duitser van middelbare leeftijd. "Maar de spelers hebben weinig voorbereidingstijd gehad. Daardoor kwam de kwaliteit er gewoon niet uit." Een oudere heer die samen met zijn vrouw en twee honden een wandeling maakt, heeft een heel andere verklaring. "We hebben gewoon geen goede spelers", is zijn korte maar heldere analyse. "Zo simpel is het."

"Ik heb geen medelijden met ze" Verkoper viskraam

Een jongeman achter de balie van een viskraam kan enig leedvermaak niet onderdrukken. "De Duitsers die hier komen zijn van zichzelf al vaak chagrijnig, maar nu hadden ze er ook een reden toe", zegt 'ie breed lachend. "Ik heb geen medelijden met ze. Toen ze laatst verloren van Japan vroeg ik een Duitse klant of ze de poule wel door zouden komen. 'Geen probleem', zei hij toen. Ik hoop dat 'ie nog een keer terugkomt, dan vraag ik het 'm nog een keer!"

Grote schok in Duitsland "De schok in Duitsland is groot", zo schat een jongeman in die net uit zijn BMW is gestapt om even uit te waaien. "De verwachtingen waren gewoon heel hoog. Er zijn momenteel heel wat bedroefde voetbalfans in ons land." De oudere heer van de korte analyse weigert zijn humeur te laten verpesten door de vroege uitschakeling. "Ik had sowieso niks met dit WK. Qatar is geen voetballand en het feit dat het in de winter wordt gehouden, helpt ook niet mee. Ik heb twee leuke honden en een leuke vrouw, ik geloof het allemaal wel."

