Laatste bewoners sloopflat Zandvoort hopen op oplossing: "We kunnen nergens naartoe"

De meeste ramen van een flat aan het Badhuisplein in Zandvoort zijn dichtgetimmerd. De gemeente wil de flat slopen in ruil voor nieuwbouw in 2024. Maar zes woningen zijn nog bewoond. De bewoners gaan niet weg voordat ze een vervangende woonruimte en verhuisvergoeding krijgen aangeboden. "Zolang er geen oplossing komt, gaan wij niet weg", vertelt Jelmer, één van de bewoners. "We kunnen nergens naartoe."

Afgelopen zomer viel er bij de bewoners een brief op de mat met de boodschap dat ze hun huis uitmoeten omdat de gemeente de flat wil gaan slopen. In eerste instantie moesten ze er al op 30 september uit zijn, maar dat is uitgesteld tot 31 januari. De bewoners zijn alleen niet van plan om te vertrekken voordat er vervangende woonruimte en een verhuisvergoeding wordt aangeboden. En dat lijkt er vooralsnog niet in te zitten.

Tijdelijke huurcontracten

Het groepje bewoners woont al jaren in de flat, één bewoner zelfs al dertien jaar. Ze betalen naar elke maand een flink huurbedrag voor hun woning.

Toen ze de woning betrokken, kregen ze een tijdelijk huurcontract via Villex, een bedrijf dat door de gemeente Zandvoort is ingeschakeld om de woningen in de oude flat te verhuren. De tijdelijke huurcontracten zijn nooit meer verlengd door Villex en daarmee denken de bewoners huurrechten te hebben opgebouwd. "We hebben allemaal een eigen advocaat in de arm genomen en die zeggen allemaal hetzelfde, namelijk dat we huurrechten hebben omdat onze tijdelijke contracten met stilzwijgen zijn verlengd", zo vertelt Pascale, een bewoner van de flat.

Villex heeft de bewoners intussen een vervangende woonruimte aangeboden in Haarlem. Maar dat pand gaat ook gesloopt worden en daar gaan de bewoners niet mee akkoord. "Dan geven we onze huurrechten op, dus dat gaan we niet doen", aldus Pascale.

Ze benadrukt dat ze niet onwelwillend zijn om te vertrekken. "We willen er wel uit, dat is het probleem niet. Maar we zijn van mening dat we een huurcontract hebben voor onbepaalde tijd. Ze mogen ons eruit zetten als daar tegenover staat dat er een vervangende woning en verhuisvergoeding komt."

Tekst gaat verder onder de foto.