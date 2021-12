Zandvoortse raad zet volgende stap met plannen voor twee grote bouwprojecten

Voor beide gebieden zijn al aardig wat plannen bedacht, maar die werden altijd teruggestuurd naar de tekentafel. Het nieuwste ontwerp voor het Badhuisplein wordt nu door de hele raad omarmd, het plan voor de Entree van Zandvoort heeft het met een kleine meerderheid gehaald.

Badhuisplein

Op het Badhuisplein worden straks onder andere een luxe 'vijf sterren-plus' hotel en zo'n zestig appartementen gebouwd, in het dure en middeldure segment. Ook is er ruimte voor horeca en winkels. Eerder sprak wethouder Ellen Verheij-de Haas de hoop al uit dat Verstappen en Hamilton dan voortaan daar komen overnachten, in plaats van in Noordwijk.

Parkeren wordt vooral inpandig mogelijk, op de eerste twee verdiepingen van het appartementencomplex. Dat moet boven de grond, omdat het Hoogheemraadschap van Rijnland het verbiedt om hier een ondergrondse garage aan te leggen. Binnen de raad zijn er nog wel wat vragen over bijvoorbeeld de locatie van de fietsenstallingen en de exacte positie van het appartementencomplex. Die zorgen worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen. In 2023 zou de uitvoering moeten beginnen. Of Verstappen en Hamilton dan nog jaarlijks in Zandvoort komen, is natuurlijk nog de vraag.

Tekst loopt door na foto's