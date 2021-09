Start nieuwbouw Watertorenplein komt stap dichterbij

Na jaren gesteggel over de herontwikkeling van het Watertorenplein in Zandvoort komt er vanavond eindelijk schot in de zaak. De raadscommissie van Zandvoort zal beslissen of de grond voor een bedrag van 1.050.000 euro verkocht zal worden aan projectontwikkelaar Bad Zandvoort, die dan met de bouw van bijna 50 appartementen en een parkeergarage kan gaan beginnen. En dat is de hoogste tijd volgens CDA-raadslid Kees Mettes. "Het heeft al veel te lang geduurd."

Het project liep vorig jaar vertraging op omdat de gemeente Zandvoort en de projectontwikkelaar het niet eens werden over de grondprijs. Van de geboden 1 miljoen euro zou na aftrek van het bouwrijp maken van de grond, nog maar zo'n 800.000 euro overblijven. En dat was volgens het college niet marktconform. De vraagprijs van de gemeente was voor Bad Zandvoort ook niet aanvaardbaar. En dus moest een derde taxatie van de grondwaarde, door een onafhankelijke partij, uitkomst bieden.

Nu blijkt de grondprijs na deze taxatie alsnog lager uit te vallen dan gehoopt. In de verkoopovereenkomst staat een bedrag van 1.050.000 euro. "Daar kunnen we niet zoveel meer aan doen", vertelt Kees Mettes van het CDA. "Dit is waar we het mee moeten doen en ik vind ook dat er nu gewoon gebouwd moet gaan worden hier in Zandvoort. We moeten niet langer wachten, vooral vanwege de woningnood. Een groot deel van deze nieuwe woningen zijn sociale huurwoningen en daar is enorm veel behoefte aan."

Marco Deen van de PVV vindt de grondprijs teleurstellend. "Het college had wel wat beter kunnen onderhandelen, vind ik."

Sociale huurwoningen

Dik 30 procent van de te bouwen woningen zal bestaan uit sociale huurwoningen, de rest bestaat uit koopwoningen in het midden-en duurdere segment. Als alles volgens plan verloopt zal begin 2022 worden gestart met de bouw van de vier appartementsgebouwen.