"Het zou fantastisch zijn als Hamilton en Verstappen straks aan het Badhuisplein slapen"

Zandvoort moet het hele jaar rond aantrekkelijk worden en daarom gaan de meest vervallen gebieden in het dorp de komende jaren flink op de schop. Nadat eerdere plannen waren afgeketst, ligt er nu wederom een ambitieus ontwerp op tafel voor 'de Entree' en het Badhuisplein. Inclusief een 'vijf-plus-sterren hotel', in de hoop dat de Formule 1-coureurs straks niet meer naar Noordwijk uitwijken voor hun nachtrust.

Vooropgesteld, het zijn nog maar ruwe schetsen. Maar het zegt wel iets over de ambities die er binnen het Zandvoortse raadhuis leven. Het luxueuze hotel komt aan het Badhuisplein te liggen, naast het casino. Daar ligt nu nog een braakliggend stuk grond, maar daar komt straks mogelijk een 23 meter hoog hotel te staan. "Het wordt echt een mooie toevoeging voor Zandvoort, een kwalitatieve doorontwikkeling voor het gebied. We hopen dat de coureurs dan voortaan in Zandvoort blijven, dat niveau willen we graag hebben", aldus wethouder Ellen Verheij-de Haas. 'Monaco aan de Noordzee' Critici stellen dat Zandvoort ambieert om een soort 'Monaco aan de Noordzee' te worden, waar steeds minder plaats zal zijn voor 'de gewone toerist'. "Het is al een jarenlange ambitie van de gemeente om verbreding van het segment aan te bieden en een vijf-plus-sterren hotel hebben we niet. Dat kan juist een hele positieve economische spin-off voor het dorp met zich meebrengen", zegt Verheij-de Haas. Hoe het nu is en hoe het straks mogelijk gaat worden op het Badhuisplein

Het huidige Badhuisplein NH Nieuws / Paul Tromp

Het Badhuisplein straks? Gemeente Zandvoort Volgende

Aan de noordkant van het plein komen woningen in het 'dure en middeldure segment'. Onderin is ruimte voor winkels en horeca. Parkeren gebeurt inpandig op het maaiveld. Een ondergrondse parkeergarage is geen optie, omdat het hoogheemraadschap van Rijnland dat niet toestaat. De vorige visie voor het Badhuisplein haalde het niet, omdat er volgens critici niet goed was gekeken naar de impact van schaduw en wind op het plein. "Dat is vorige keer niet zo uitvoerig berekend, nu wel", vervolgt de wethouder. "Ten opzichte van het vorige ontwerp is er meer zon op het plein en wat de wind betreft blijft het ook binnen de normen." De Entree Ook 'de Entree' gaat op de schop. Kortweg het gebied tussen het station en het hoge, iconische Palace Hotel. Het hotel wordt uitgebreid met twee 'vleugels', ook het oude pand van het Dolfirama wordt in de plannen betrokken. Rond het hotel wordt ruimte gecreëerd waar bezoekers graag zouden willen verblijven en waar kleine evenementen georganiseerd kunnen worden. Het huidige Palace Hotel en hoe het er straks mogelijk uit gaat zien:

Het huidige Palace Hotel NH Nieuws / Paul Tromp

Het Palace Hotel straks? Gemeente Zandvoort

Gaat 'de Entree van Zandvoort' er straks zo uitzien? Gemeente Zandvoort Volgende

Ook moet er nog een 'eyecatcher' komen, iets waar mensen bijvoorbeeld graag mee op de foto zouden willen gaan. Dat laatste is bedacht door een groep studenten van de hogeschool. "Ze mochten voor een opdracht hun fantasie hier de vrije loop laten gaan. Het leuke was dat zij toch echt weer een andere kijk hadden en zeiden 'je moet een plek creëren waar je een mooie foto voor Instagram kan maken", vertelt de wethouder. In de plannen staat nu een enorme dolfijn, als knipoog naar het voormalige Dolfirama, maar alles is nog mogelijk. Eerder plannen voor 'de Entree' haalden het niet, omdat de participatie met omwonenden te minimaal was verlopen. Zo bestond er bijvoorbeeld te veel onduidelijkheid over het aantal parkeerplaatsen. Daar is volgens de wethouder dit keer wel aan voldaan en in het huidige plan is er plaats voor een enorme ondergrondse parkeergarage. Daar mag het namelijk wel van het hoogheemraadschap. Passagepanden De inmiddels - bijna iconische - Passagepanden worden gesloopt en maken plaats voor onder meer sociale woningbouw. Mogelijk dat er ook nog winkels aan worden toegevoegd. Omwonenden vonden de bouwhoogte in de eerste plannen te hoog, daarom is dat nu aangepast. Ook krijgen de woningen een golvend rood dak. Verheij-de Haas: "Het is iets meer gewaagde architectuur en het oogt wat speelser. Het brengt wat meer allure in het gebied, waar de flats toch wat hoekig zijn." De Passagepanden nu en hoe het er straks daar mogelijk uit gaat zien:

De Passagepanden in Zandvoort NH Nieuws / Paul Tromp

Appartementen op de plek van de Passagepanden Gemeente Zandvoort Volgende

De Zandvoortse gemeenteraad zal zich in december over de plannen voor het Badhuisplein en de Entree buigen. Als alle tekeningen definitief worden goedgekeurd zou in 2023 de schop in de grond kunnen. Of Verstappen en Hamilton er dan in september al kunnen overnachten, is nog onbekend.