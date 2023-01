Oppermachtige Stijn Appel uit Spanbroek wint strandrace van Egmond: "Komt als een verrassing"

Solo kwam Stijn Appel als eerste over de finish in Egmond. En daarmee schrijft de wielrenner uit Spanbroek de strandrace Egmond-Pier-Egmond op zijn naam. Appel klokte een tijd van 01:03,20.

Voor de eerste keer stond Stijn Appel aan de start bij de strandrace van Egmond en hij bekroonde het gelijk met de overwinning. De Spanbroeker sprintte twintig minuten voor tijd weg uit de kopgroep en niemand kon de 26-jarige wielrenner meer achterhalen. "Ik had dit niet verwacht, maar wel gehoopt. Dit komt als een hele mooie verrassing", was het commentaar van Appel na afloop.

De afgelopen twee jaar werd de strandrace niet gehouden door corona. De laatste editie van 2020 werd gewonnen door Sebastian Langeveld. Hij stond vandaag niet aan de start.

Vrouwen

Bij de vrouwen was Riejanne Markus uit Amstelveen de sterkste. Dit is voor de Nederlands kampioene op de weg ook haar eerste overwinning in Egmond. Pauliena Rooijakkers reed lang tijd aan de leiding, maar zij viel in de slotfase van de race. "Ik zag dat zij zich vast reed in het water. Toen zag ik haar springen en uiteindelijk vallen in het water. Toen heb ik volle bak gedemareerd. Ik maakte op het einde nog een fout, maar gelukkig kon ik hem nog winnen", sprak Markus na afloop.

