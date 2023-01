Bergenaar Ivar Slik wil opa trots maken met zege bij befaamde Egmondse strandrace

"Ik droom ervan om als eerste juichend over de finish te komen." De 29-jarige Bergenaar Ivar Slik is klaar voor de strandrace Egmond-Pier-Egmond. "De race is twee jaar niet doorgegaan, dus nu moet het gebeuren."

Ivar Slik droomt van winst in Egmond - NH Sport / Erik-Jan Brinkman

Vanaf zijn tiende zag Slik zijn opa en vader meedoen aan Egmond-Pier-Egmond. Een magisch gevoel voor de gravelrenner. "Het leeft enorm in de omgeving. Voor mensen zegt deze race meer dan een gravelwedstrijd in Amerika." In 2014 behaalde Slik zijn beste prestatie door vierde te worden. Tessa Neefjes is Europees kampioene strandrace en winnares van de laatste editie in 2020. "Het is voor mij bijna een thuiswedstrijd, want ik woon in Wervershoof. Het is een leuke ambiance, omdat er overal mensen langs de lijn staan. Je wordt overal vooruit geschreeuwd. Ik heb extra veel zin om morgen in mijn Europese trui te shinen."

Favoriete Tessa Neefjes geniet van ambiance bij strandrace van Egmond - NH Sport / Erik-Jan Brinkman

De opa van Slik is zijn trouwste fan. "Ik ga iedere ochtend nog een bakkie bij hem doen, want hij woont naast ons. Hij vraagt iedere keer of ik al in vorm ben voor deze race. Hij is 92, maar hij houdt me nog goed in de gaten."

Ivar Slik zijn opa is z'n trouwste fan - NH Sport / Erik-Jan Brinkman

Egmond-Pier-Egmond begint morgen om 10.30 uur op de Boulevard Noord in Egmond aan Zee. Rond 11.35 uur wordt verwacht dat de eerste man over de finish komt, vijf minuten later wordt de eerste vrouw verwacht.