Tranen in Italië: ongekend bidondrama verpest WK gravel voor Tessa Neefjes

Een grote teleurstelling voor Tessa Neefjes uit Wervershoof. Tijdens het allereerste WK gravel in Italië lag ze lang op koers voor een top 10-klassering, maar na een ongekend bidondrama en diskwalificatie waren er tranen in plaats van een glimlach. "Ik voelde mij bijna een crimineel op de fiets."

Tessa Neefjes aangemoedigd door vrienden en familie - Aangeleverd

Zondag, op een bed in het Italiaanse Veneto kwam ineens het besef. "Het is echt bizar wat er allemaal is gebeurd", zegt Neefjes, nog steeds vol ongeloof. Maandenlang had ze getraind voor dit WK. Het eerste mondiale kampioenschap gravel - een snel opkomende sport en een mix van wielrennen, veldrijden en mountainbiken. Ideaal voor Neefjes, bij wie het op onverharde ondergronden rijden de voorkeur geniet. Alleskunner Neefjes (25) werd twee weken geleden nog Nederlands kampioen op de mountainbike en won in voorbereiding op het wereldkampioenschap enkele wereldbekerwedstrijden gravel. Aan vertrouwen geen gebrek dus, bij de vrolijke West-Friese. Spandoek De eerste 100 van in totaal 140 kilometer verliepen voorspoedig. Neefjes kon mee met de besten van de wedstrijd. "Familie en vrienden waren aanwezig, zij hadden een spandoek gemaakt. Ik had een goede start en kwam als eerste langs. Kippenvel!" Maar toen ze een bidon aanpakte vlak voor de daarvoor bedoelde post, ging het echter mis. "Er kwam een motor naast mij rijden en vertelde dat ik gediskwalificeerd was. Ik had geen idee wat er gebeurde en miste daardoor de slag."

Quote "Twee mannen pakten mij bij de arm. Daar heb ik nu een blauwe plek" wielrenster tessa neefjes

Hoewel de organisatie Neefjes per direct uit de wedstrijd wilde hebben, fietste ze stug door. "Er kwamen constant motoren heel dicht bij mij rijden, dat was nogal intimiderend. En aan het einde van de wedstrijd pakten twee boze mannen van de organisatie mij bij de arm. Daar heb ik een blauwe plek aan overgehouden. Echt bizar. Ik voelde mij bijna een crimineel op een fiets. Maar ik wilde niet stoppen. Juist omdat ik hier zo lang voor had getraind. Ik probeerde in het laatste gedeelte de boosheid om te zetten in kracht." Uiteindelijk kwam Neefjes als 13e over de meet, om vervolgens uit de uitslag geschrapt te worden. "Het vreemde is dat deze regel niet in de reglementen staat. Mensen vanuit de wielerbond snapten het ook niet. Als er al een straf voor iets soortgelijks wordt uitgedeeld, dan is het altijd een boete of een tijdstraf. Maar nooit diskwalificatie." Tranen En zo maakte de glimlach plaats voor tranen. Een sportieve droom aan diggelen, door onduidelijke spelregels en een buitenproportionele straf. "Ik heb een dag voor de wedstrijd alle regels van het WK gravel nog doorgelezen en daar stond niets over in. Samen met de KNWU - de Nederlandse wielerbond - dienen we een klacht in, maar ik weet niet of dat veel uithaalt. De uitslag staat denk ik vast."

Neefjes aan de start van het WK - Aangeleverd

Bemoedigende berichtjes deden haar goed, maar de sfeer was goed verpest. "Na afloop was ik woest. Ik had weinig zin meer om met vrienden en familie een feestje te vieren. Maar ik heb bewezen dat ik in een heel sterk deelnemersveld goed mee kan. Dat is voldoende motivatie voor volgend jaar." Naast het debacle voor Neefjes was er ook West-Fries succes in Veneto. In de categorie 50+ behaalde Enkhuizer Tino Haakman een bronzen medaille. Haakman is ook de trainer van Neefjes. Over twee weken wil de Wervershoofse nog een keer stralen op het NK gravel in Epe. Tijd voor revanche. "De andere deelneemsters zijn gewaarschuwd."