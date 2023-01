Fiene en Isa op kerstbomenjacht: "50 cent per boom, dat is een hoop geld"

Oude versnipperde kerstbomen zijn goed voor compost en wandelpaden. Maar ook voor een extra zakcentje. Want bij de gemeente krijg je 50 cent per ingeleverde boom. Fiene (10) en Isa (7) uit Onderdijk laten er geen gras over groeien en verzamelen de ene na de andere boom in. "De achtertuin is veranderd in een fijnsparbos."

Fiene, Isa en Anne tussen de kerstbomen - Privéfoto

In de gemeente Medemblik zamelen kinderen kerstbomen in. De bomen mogen niet bij het gft-afval en verbranden is niet milieuvriendelijk. Dus is er een alternatief om de bomen te recyclen: versnipperen. De snippers worden verwerkt in wandelpaden en compost. Met het inleveren kunnen de kinderen ook nog eens een zakcentje verdienen. Elke boom levert namelijk 50 euro op. Kerstbomenjacht Eén en één is twee, dachten Fiene (10) en Isa (7) uit Onderdijk. Dus gingen ze op kerstbomenjacht. Sinds maandag zijn ze in touw om alle kerstbomen waar ze maar de hand op weten te leggen, mee te slepen naar de achtertuin van hun ouders. "Het begon uit verveling, omdat het nu winter is", vertelt Petra, de moeder van Fiene. "Maar toen ze eenmaal de smaak te pakken hadden gekregen, ging het inzamelen als een trein." Inmiddels staat de teller op 94. Of ze erg vindt dat haar achtertuin vol ligt met kerstbomen? "Nee hoor, het ruikt hier heerlijk", zegt ze lachend. "Ook onze auto kan niet meer op de oprit en we komen veel naalden tegen door het gesleep. Je moet er iets voor over hebben."

De achtertuin ligt er maar vol mee - Privéfoto

Voor de wat zwaardere kerstbomen, wordt de buurjongen ingeschakeld, want die heeft een skelter. "Het is echt een sport, er zijn meer kapers op de kust." Hun overgrootmoeder fungeert als tweede opslagdepot als er een boom te ver van huis ligt. "Die houdt de boel ook in de gaten. Dan zegt ze: als ik wat zie liggen, dan neem ik dat voor jullie mee. De hele familie helpt elkaar, leuk om te zien. Ze krijgen dan een koekje of snoepje. Het is ook nog eens gezellig en ze zijn lekker buiten." Volgend jaar weer? Omdat het er zoveel zijn, komt de versnipperaar van de gemeente speciaal hun kant op. "Het zou mij niet verbazen als ze het volgend jaar weer gaan doen. Ze zijn onder de indruk. 50 cent per kerstboom, dat is een hoop geld op die leeftijd." Het opgehaalde bedrag wordt in tweeën gedeeld. Ook Fienes zus krijgt een deel. Wat ze van het verdiende geld gaan kopen? "Goeie vraag, Fiene is volgende week nog jarig. Even afwachten: misschien ontbreekt er iets of het gaat in de spaarpot."