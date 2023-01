Inzamelkoningin Chayenna (6) levert weer tientallen kerstbomen in bij inzamelpunt in Haarlem

Ze blijven het bij het kerstbomeninleverpunt in Haarlem-Noord mooi vinden hoe de zesjarige Chayenna weer met tientallen kerstbomen aan komt zetten. Net als de voorgaande jaren heeft ze afgelopen dagen zo veel mogelijk bomen verzameld om ze vandaag in te leveren. "Ze doet dit al sinds ze kan lopen."

Door heel Haarlem heeft Spaarnelanden 26 punten verdeeld over twee dagen waar mensen hun bomen in kunnen leveren. Op deze plek in Haarlem-Noord verwachten ze in totaal zo'n tweeduizend bomen, daarmee is het een van de drukkere plekken van de stad.



Voor iedere boom krijg je vijftig cent. Daarnaast ontvang je een lootje voor een loterij en kan je geld winnen voor je school. De bomen gaan bij de inleverpunten meteen de versnipperaar in en worden vervolgens gebruikt om parken mee te onderhouden.