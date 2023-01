Alfred Schreuder: "Na Emmen geen contact meer gehad met Blind"

Blind ging vandaag met zijn nieuwe club op trainingskamp naar Qatar. Eerder was hij kort op het trainingscomplex om afscheid van zijn collega's te nemen. Daarbij schudde hij Schreuder niet de hand, hoewel de trainer vertelde dat hij 'een normale band' had met Blind. "Daley is hier maar kort geweest en wij hebben ook andere dingen te doen. We zitten veel in vergadering. Het is mooi dat Daley naar Bayern kan. Dat is een van de grootste clubs ter wereld."

Op de persconferentie kreeg de trainer veel vragen over de aftocht van Blind door de zijdeur. "Ik heb andere keuzes gemaakt en ik denk dat dat het proces wel iets heeft versneld." Dat Schreuder hem geen succes voor het WK zou hebben gewenst, klopt volgens de Ajax-trainer niet. "Ik heb iedereen na Emmen succes gewenst voor het WK. Met wie ik app, dat is iets voor mij. Na Emmen heb ik geen contact meer met Daley gehad. Ook niet na zin transfer, nee."

Tegenover het vertrek van de verdediger staat de komst van de Argentijnse doelman Gerónimo Rulli. Hoewel de deal volgens Ajax officieel nog niet is beklonken, is die transfer volgens Schreuder wel in de afrondende fase. "We zijn bezig het elftal te versterken. Hij is er één van. Het is logisch dat als je hem haalt, hij ook eerste keeper wordt." De kans dat Rulli in Nijmegen al onder de lat staat, is uiterst klein. Schreuder: "Het lijkt erop dat dat te krap is."

Geen Hakim Ziyech

Door de naam van Hakim Ziyech als mogelijke versterking kan een streep. "Hij heeft een prijskaartje", aldus Schreuder. "Onze prioriteit ligt niet voorin. De achterhoede is vrij dun." Want naast de vertrokken Blind, is ook Ahmetcan Kaplan niet inzetbaar. Hij heeft een blessure aan zijn voorste kruisband en is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld.

De Ajax-selectie kampt deze week ook met een aantal zieken. Steven Berghuis ontbrak de afgelopen vier dagen op het trainingsveld, terwijl Kenneth Taylor vandaag voor het eerst terugkeerde. Er was volgens Schreuder nóg een speler die zich vanochtend afmeldde, maar die naam wilde hij niet prijsgeven.