Dramatisch Ajax verspeelt dure punten tegen FC Emmen en gaat met slecht gevoel naar WK

Het begin van de Amsterdammers was dramatisch, want na zes minuten stond FC Emmen op voorsprong. Jeroen Veldmate schoot een vrije trap ragfijn achter Remko Pasveer. Het antwoord liet niet lang op zich wachten, omdat Kenneth Taylor Ajax op 1-1 zette. De bezoekers leken steeds beter in de wedstrijd te komen, maar het was Emmen dat een levensgrote kans kreeg.

Miguel Araujo stond helemaal vrij bij een vrije trap en schoot van dichtbij op de paal. Daarna nam Ajax meer en meer het heft in handen. Het was Taylor, die zijn ploeg even later op 2-1 zette. Hij kopte raak uit een voorzet van Dusan Tadic. Steven Bergwijn haalde enkele minuten later verwoestend uit vanaf randje zestien: 1-3. Vlak voor rust kwam Ajax nog goed weg, nadat Calvin Bassey in de fout ging. Richairo Zivkovic ging alleen op Pasveer af. De doelman keerde de bal.

