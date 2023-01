Vijf meiden met flinke spierballen halen meer dan 120 kerstbomen op in Warmenhuizen

Even lekker uitrusten zit er voor Evi, Evie, Sophie, Elsa en Senna (allemaal 11 jaar) uit Warmenhuizen deze kerstvakantie niet in. Al dagenlang fietsen zij het hele dorp door om kerstbomen op te halen. En de buit is enorm, want er is zelfs een tweede tuin als opslagplek bijgekomen.

Sophie, Evi, Evie, Elsa en Senna in de tuin vol met kerstbomen - NH Nieuws / Kelly Blok

Het zijn vaak jongens die net na kerst beginnen met het verzamelen van kerstbomen in de buurt, maar Warmenhuizen kent vijf dappere meiden die dagenlang op pad zijn voor een klein zakcentje. Voor vriendinnen Evi, Evie, Sophie, Elsa en Senna is het alweer het derde jaar dat ze dit doen, maar dit jaar is de stapel met kerstbomen wel heel groot. In onderstaande video is te zien hoe de meiden de kerstbomen achter hun fiets vastmaken en meenemen (tekst gaat door onder de video).

De laatste kerstbomen worden verzameld - NH Nieuws