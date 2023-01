SEW-aanwinst Lynn Holtman neemt het dit weekend gelijk op tegen oude club

SEW heeft zich per direct versterkt met Lynn Holtman. De pas 18-jarige opbouwspeelster speelde de afgelopen jaren voor Kwiek uit Raalte, maar vindt het nu een mooie tijd om een stap omhoog te maken. "Ik had niet verwacht dat SEW nog langskwam."

De transfer van Lynn Holtman is het tweede nieuwtje uit Nibbixwoud. Eerder maakte de handbalclub al bekend dat het contract van Michael Vijverberg is verlengd. De nieuwe verbintenis van de 26-jarige trainer loopt tot 2027. Ambitieuze plannen bij SEW en Holtman hoopt daar een belangrijke rol in te spelen. "Ik denk dat mijn kwaliteiten beter uitkomen in het spel van SEW. Sinds mijn jeugd speel ik al bij Kwiek. Nu wil ik het weleens in een andere keuken kijken, zodat ik me verder kan ontwikkelen."

Trainer Michael Vijverberg is dit seizoen goed bezig met SEW. De ploeg uit Nibbixwoud is terug te vinden op de derde plaats in de eredivisie. Toch zocht de ploeg nog versterking "We waren op zoek naar een extra opbouwster met internationale ervaring", vertelt Vijverberg over de samenstelling van zijn selectie. "Holtman past precies binnen het profiel en spel van SEW."

Geen halfjaar wennen

Een wintertransfer wil volgens Holtman niet zeggen dat er sprake is van een aanpassingsperiode tot aankomende zomer. "Het is mooi meegenomen dat ik nu een halfjaar kennis kan maken met de club, maar het is niet de reden dat ik nu de overstap maak. Met de nieuwe trainer is er een hele mooie spelvisie binnen de club, waarbij er snel en vaardig wordt gehandbald. Dat past bij mij."