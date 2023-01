Michael Vijverberg is pas een halfjaar trainer en verlengt contract tot 2027 bij SEW

Michael Vijverberg werd afgelopen zomer vol trots gepresenteerd als nieuwe trainer van de handbalsters van SEW. De pas 26-jarige Vijverberg was nog nooit werkzaam als hoofdtrainer. In Nibbixwoud werd hij meteen voor de leeuwen gegooid, maar club en trainer zijn zo tevreden dat het contract nu al met twee jaar is verlengd.

Michael Vijverberg stuurt zijn speelsters aan - Gerard Spaans / Orange Pictures

Waar voor de buitenwereld de verlenging uit de lucht komt vallen, was het nieuws voor Vijverberg minder verrassend. "Ik had met de club afgesproken om na zes maanden te gaan evalueren. Tijdens het gesprek kwamen we tot de conclusie dat we langer de tijd willen nemen om onze doelen te bereiken. We willen nog meer uit elkaars uren halen. Ook achter de schermen", vertelt Vijverberg.

Vijverberg heeft het erg naar zijn zin in Nibbixwoud, terwijl hij dat niet helemaal had verwacht. "Ik zit goed op mijn plek en vind het nog leuker dan dat ik eigenlijk had gehoopt. Het is mijn eerste klus als hoofdtrainer dus je weet van tevoren nooit helemaal of deze baan je wel ligt. Inmiddels voel ik veel vertrouwen van staf en bestuur. Ik ben erg blij dat ik vijf jaar de tijd krijg om wat neer te gaan zetten.'' 32 uur per week Met het tekenen van een nieuw contract is Vijverberg nu 32 uur per week in dienst van SEW. Dat is volgens de trainer nodig om de club te professionaliseren. "Binnen de club zijn er genoeg financiële middelen. Het is nu belangrijk dat die worden omgezet in prestaties op het veld. Er wordt hard gewerkt aan het uitbreiden van ons aanbod naar de meiden. Denk aan het professionaliseren van kracht- en eetschema's. We willen de speelsters persoonlijker gaan begeleiden."

Vijverberg gaat dus een ambitieus plan aan bij SEW. Of de club zich binnen enkele jaren ook moet mengen in de titelstrijd, durft hij niet te zeggen. "Een titel is altijd welkom, maar we willen niet alles in een stroomversnelling doen. We nemen de tijd om de club langzaam op te bouwen. Daarom hebben we een langere periode uitgetrokken. Dan gaan we zien wat er gaat komen.'' SEW is vandaag weer begonnen met trainen. Zaterdag hervatten de handbalsters de eredivisie weer. SEW gaat dan op bezoek bij Quick uit Raalte.