Politie vindt coke verstopt in pelletkachel bij inval Akersloot, bedrijf jaar gesloten

Bij de inval bij een bedrijf en woning in Akersloot afgelopen herfst heeft de politie 3/4 kilo coke en xtc-pillen gevonden. Ook wordt de gearresteerde inwoner (53) verdacht van het bezit van een alarmpistool en witwassen met horloges. Het pand, dat volgens zijn advocaat door allerlei mensen werd gebruikt, is door de gemeente voor een jaar gesloten.

"De coke zat in een pelletkachel verstopt en is niet van mijn cliënt", aldus de advocaat van de verdachte Marnix van der Werf vandaag tegen de rechtbank. De machine zou thuis worden gebruikt voor het verpakken van vlees en vis, de kleine plastic zakjes voor moertjes voor lampen en de weegschaal voor postpakketten.

Op het terrein is dus de winkel in buitenverlichting, maar ook de woning van P. B.. Tientallen agenten zijn die dag urenlang bezig met het onderzoek en halen alles ondersteboven.

Dit blijkt uit een tussentijdse zitting in de rechtbank van Alkmaar vandaag. Daar zat de boomlange P. B. uit Akersloot voor het eerst tegenover drie rechters en de officier van justitie. Het is ruim drie maanden nadat de politie meerdere panden aan de Boekel binnenviel .

Bovendien was de boekhouding van P.B. op orde, aldus Van der Werf. "Hij had meer inkomsten helemaal niet nodig. En die horloges kon hij gewoon betalen." Het cashgeld 'komt uit het spaarpotje van zijn zoon' en een erfenis.

Het pand zou door allerlei mensen voor de opslag van allerlei spullen wordt gebruikt. "Ik ben door zijn zoon rondgeleid. Men liep in en uit en iedereen liet zijn gereedschap liggen, er lag zelfs nog vuurwerk in de kelder. Ook had één bekende een grote partij slaappillen en zijn fiets in de garage opgeslagen."

De cocaïne zou dan ook niet zijn van de verdachte P. B., maar van iemand die zich inmiddels bij de politie heeft gemeld. Hij moet nog worden gehoord.

Pand voor jaar dicht

Na de inval en de gevonden drugs heeft burgemeester van Castricum besloten om het bedrijfspand per 1 december voor twaalf maanden te sluiten. Dit laat een woordvoerder van de gemeente weten aan NH Nieuws. De verdachte is daar blij mee.

"Zo worden de mensen buiten gehouden, ook bij zijn woning. Hij heeft al meermaals aangegeven dat hij niet wil dat anderen gebruikmaken van het pand", aldus zijn advocaat.

De 53-jarige Akersloter hoopt in afwachting van het onderzoek terug naar huis te mogen. De rechtbank heeft daar nog wel een vraag over: als zijn bedrijf is gesloten, waar haalt hij dan de inkomsten uit?

"Daar zal hij iets anders op moeten bedenken", reageert zijn advocaat. Die wil ook nog een paar medewerkers horen over 'de gang van zaken in de woning, bedrijfshal en kantine'. De reclassering heeft al een rapport opgemaakt over de 53-jarige P. B. en raadt, mocht zijn voorlopige hechtenis worden geschorst, een ambulante behandeling tegen verslaving aan. De rechtbank beslist morgen.

Eerder meldde de politie dat deze zaak parallel loopt aan een onderzoek in de regio van Utrecht. De officier van justitie liet vandaag ter zitting weten dat dit op dit moment niets te maken heeft met de zaak tegen P. B.