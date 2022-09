Akersloter (53) verdacht van witwassen, wapen- en drugsbezit

De man die is opgepakt bij de inval in een bedrijf in de Boekelermeer, een 53-jarige Akersloter, wordt verdacht van verboden wapen- en drugsbezit en witwassen.

Vandaag wordt hij voorgeleid bij de rechter-commissaris en die beslist of hij langer in voorarrest blijft.

Omdat het onderzoek nog loopt, wordt door het Openbaar Ministerie nog niks bekendgemaakt over wat er is aangetroffen in het bedrijf aan de Kanaalweg, waar maandagmorgen een groot politieteam in de vroege morgen binnenviel.

Wel is duidelijk dat ze urenlang bezig zijn geweest en alles ondersteboven is gehaald in en rondom het pand. Ook liet de politie eerder al weten dat er ook onderzoeken lopen in Utrecht. Wat het verband is, is nog niet duidelijk.