Inwoner Akersloot is gearresteerde bij politie-inval bedrijfspand de Boekel

De persoon die door de politie is aangehouden bij een inval bij een bedrijf aan de Boekel gisteren komt uit Akersloot. Ook blijkt nu dat het onderzoek een link heeft met invallen op andere plekken in de regio Utrecht.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat deze inval onderdeel is van een onderzoek van de politie Noord-Holland en Midden-Nederland, met ook acties in Utrecht gisteren. Waar die plaatsvonden is nog niet bekendgemaakt.

Bronnen melden dat het gaat om een zogenoemde 'klapdag'. Dat betekent dat na een langer onderzoek er volgens de politie genoeg bewijs is voor een arrestatie. En mogelijk levert de daarop volgende inval dan ook weer nieuw bewijs op.

Waar naar is gezocht en of er uiteindelijk ook iets is aangetroffen in Akersloot, daar wil de politie nog niets over zeggen. Ook is niet bekend waarvan de aangehouden Akersloter verdacht wordt. Hij zit nog wel vast.

'Deuren door gewalst'

Naast het pand op de beelden hierboven is gisteren aan de achterkant van het blok op de Boekel een ander pand ook met grof geweld binnengevallen door de politie - de ramen van de voordeur zijn aan diggelen en een tussendeur binnen is ingetrapt.

"Ze zijn hier zo doorheen gewalst, terwijl er gewoon een medewerker aanwezig was", zegt de eigenaar van het gebouw aangedaan tegen NH Nieuws. Hij blijkt namelijk helemaal niets te maken te hebben met het rechercheonderzoek bij zijn buurman.

Hij is gefrustreerd dat zijn bedrijf door de politie zo is beschadigd en zijn naam mogelijk te grabbel ligt. "Ik heb hier jarenlang voor gewerkt, jarenlang een netwerk opgebouwd."

Navraag daarover bij de politie leidt tot de reactie dat 'er inderdaad niets is aangetroffen' bij een pand waar een doorzoeking is gedaan, 'maar wel schade' is. En dat de eigenaar de schade niet zelf hoeft te betalen.