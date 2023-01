Vos richt slachtpartij aan onder Edith's kippen: "14 dood en voorlopig geen eitjes"

De Alkmaarse Edith Wiegerinck (59) moet het voorlopig zonder leghennen stellen. Een vos heeft tot twee maal toe huisgehouden in de achtertuin waar zij en haar man Bram (74) als hobby kippen houden. "Zondag lagen er zes dood in het buitenhok, drie weken geleden acht. Allemaal zonder kop. Heel vreselijk."

Edith en haar man wonen aan de Alkmaarse Herenweg, tussen Oudorp en Sint Pancras in. En niet alleen bij hen, ook bij de naaste buren zijn kippen afgeslacht door een vos. "In een maand tijd tellen wij er nu al vijfentwintig in totaal", vertelt Edith. "Echt heel naar allemaal."

"De aanwezigheid van een vos heeft voor- en nadelen. De vos is een roofdier en jaagt dus op kleinere zoogdieren die we liever kwijt dan rijk zijn, zoals ratten en muizen, maar dus ook op konijnen en kippen", vertelt de boswachter. "Met een vos in een kippenhok hebben kippen geen schijn van kans. Zijn instinct zegt: bijten, bijten, bijten."

Vossen komen steeds vaker voor in de bewoonde wereld. Boswachter Mikal Folkertsma van Staatsbosbeheer legde in oktober nog aan NH Nieuws uit: "Vossen leven voornamelijk in weilanden en natuurgebieden, maar ze komen steeds vaker voor in de bebouwde kom. Dorpen breiden zich uit, waardoor hun leefgebied steeds meer krimpt."

Boswachter Folkertsma raadt mensen aan om kippen en konijnen 's nachts in een goed afgesloten hok te houden zodat de vos niet binnen kan komen, en ook om afval en etensresten niet buiten achter te laten. "Een vos is niet heel kieskeurig: als er bijvoorbeeld geen wilde konijnen zijn, lust 'ie ook patat."

Waarschuwen

Edith en Bram balen flink, maar realiseren zich ook dat dit 'de natuur' is. "Ik wil vooral mensen waarschuwen dat er hier in de buurt een vos actief is. Dat mensen hun dieren beschermen, zoals wij nu ook doen met onze overgebleven sierkippen en oude leghennen."

"Zorg voor een stevig hok en graaf het gaas ook diep in de grond, anders is 'ie zo binnen. Wij hebben nu 's nachts de nachthokken dicht, en een aantal rennen is ook van boven afgesloten." Verder kunnen ze er weinig tegen doen. "Ja, geen kippen meer nemen", maar dat is geen optie.

"Ik verkoop de eitjes ook altijd voor de deur, maar voorlopig dus niet. Ik zie nu wel mensen kijken of het stalletje er staat, maar helaas. In het voorjaar zijn er weer jonge kipjes, dan nemen we er weer een aantal. In een veilig hok!"