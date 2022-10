Automobilisten opgelet: aangesterkte vos week voor wintertijd losgelaten in Alkmaar

Een vos die eerder slachtoffer was geworden van het verkeer heeft z'n vrijheid terug. Het dier is bij een dierenopvang opgeknapt en uitgezet in een Alkmaarse polder waar 'ie werd gevonden. En met de wintertijd die komend weekend ingaat, maakt de Dierenbescherming zich extra zorgen over een toename van verkeersslachtoffers. "Pas je rijgedrag aan."

Dat zegt Niels Kalkman van de Dierenbescherming. "We zien in de eerste dagen nadat de klokken zijn verzet altijd een piek in het aantal aangereden wilde dieren. Zij hebben hun biologische klok anders ingericht en kunnen verrast worden door onze tijdsaanpassing."

De organisatie drukt iedereen op het hart het rijgedrag aan te passen: "Zeker in de buurt van natuurgebieden." Hiermee hopen ze slachtoffers zoals de Alkmaarse vos te voorkomen. Het dier werd er in augustus gevonden en keert nu hersteld en wel terug naar huis.

Al leek 'ie daar eerst niet zo'n zin in te hebben. Dat is te zien in onderstaande video: