Sinds wintertijd is het pikkedonker op straat: "Het is onveilig en gewoon stom"

In meerdere buurten, waaronder delen van Amsterdam-Zuidoost en IJburg, is het van kwart voor zeven 's ochtends tot de zon op komt pikkedonker. Ook een uur na zonsondergang blijft de straatverlichting uit. Opvallend is dat het probleem zich voordoet sinds de wintertijd is ingegaan. "Je ziet geen hand voor ogen."

"Voor de verkeersveiligheid is het onprettig, maar ook voor je persoonlijke veiligheid", vertelt Dick Montijn in een donkere straat in Zuidoost. "Het is nu juist het moment dat iedereen naar werk toe gaat, dus als er een moment van de dag is dat er straatverlichting nodig is, dan is het dit moment." Montijn maakt zich ook zorgen om zijn vriendin: "Ze moet elke ochtend vroeg de deur uit en moet dan in het pikkedonker dwars door de Bijlmer fietsen. Dat vind ik geen prettig idee."

Montijn diende maandag een klacht in bij de gemeente, die liet weten bezig te zijn om het probleem op te lossen. Toch is het vijf dagen na de klacht nog steeds donker in de straat. "Ik vind het gewoon stom, hoor. Niet te geloven", zegt Montijn.