Jules ontmoette voetbalkoning Pelé in Amsterdam: "Dat was tijdens mijn lunchpauze"

Het overlijden van de Braziliaanse voetbalkoning Pelé maakt bij menig voetbalfan wat los. Maar het roept tevens herinneringen op, zo ook bij Jules Polanen. De oud-Amsterdammer ontmoette in 1981 de Zuid-Amerikaanse grootheid in het Marriott Hotel, tijdens zijn lunchpauze. "Ik had de kriebels, maar Pelé stelde me gerust."

In 1981 werkte Jules, die van Surinaamse afkomst is, bij een bank aan de Herengracht. Toen hij hoorde dat Pelé die dag in het Marriott zou zijn om een videospel te promoten, vroeg hij aan zijn leidinggevende of hij iets langer mocht pauzeren. Die toestemming gaf Jules niet alleen de mogelijkheid om zijn held te ontmoeten, ook heeft het hem een parel van een foto met zijn grote held opgeleverd.

Tijd om een boterham weg te werken had Jules waarschijnlijk niet, want hij haastte zich eerst naar huis om iets anders te halen. Thuis verzamelde hij wat oude krantenknipsels bij elkaar van het moment dat Pelé in Suriname was. "Ik zat toen bij Transvaal en we speelden tegen de Braziliaanse club Santos. Daar was ik reservekeeper en zag Pelé toen voor het eerst", vertelt Jules vanuit het Amerikaanse Atlanta, waar hij sinds 1996 woont. "Die wedstrijd dat we tegen elkaar speelden wilde ik graag aan hem laten zien."

'O Rei!'

Bij de ingang van het Marriott werd al wel snel duidelijk dat het een besloten bijeenkomst was. "Het enige wat ik kon doen, was wachten tot ik Pelé zelf buiten kon spreken." Na een uur werd het wachten beloond en trok Jules de stoute schoenen aan. "Ik zei tegen hem: 'O Rei!'. Dat is een bijnaam van hem en betekent koning. Hij draaide zich gelijk om."

Jules liep toen op de voetballegende af. "Ik had natuurlijk de kriebels, maar Pelé stelde me gerust en sloeg een arm me heen." Jules, die toen een twintiger was, had met de voetballegende een gesprek over die ene wedstrijd van 1968 in Suriname. "Hij wist het nog en vond het heel leuk om terug te zien."

De twintiger van toen kon met de krantenartikelen in zijn handen en Pelé aan zijn zijde zo het Marriott binnenwandelen. "De beveiliging liet me toen binnen alsof ik erbij hoorde. Ik kreeg in het hotel ook gewoon een stoel toegewezen."