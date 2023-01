Real Sranang is een grote familie: "Een vriend van je vader is al gauw je oom of tante"

SV Real Sranang bestaat 62 jaar. Opgericht in 1960 door een aantal migranten uit Suriname is de club uit Amsterdam uitgegroeid tot meer dan een voetbalclub. Programmamaker Koen Bugter zoekt in een vierdelige serie uit wat de club zo bijzonder maakt.

Het familiaire karakter van SV Real Sranang is iets dat gelijk opvalt. Men kijkt naar elkaar om, zo vertelt voorzitter Jerrel Linger, voormalig topscorer van FC Lisse. "Al sinds begin jaren '70 lette iedereen op elkaar. Als je wat wilde eten dan kom je het aan de ene of de andere oom vragen. Het was niet eens echt je oom, maar als je vader goed kon opschieten met een vriend dan werd het vanzelf je oom of tante."

De oer-Amsterdamse gastvrouw Tinie onderschrijft die familiaire band. "Iedereen noemt mij Tante Tinie. Ze geven allemaal een handje, zijn allemaal vriendelijk. Ik voel mij ook onderdeel van de familie Real Sranang." Tinie was jarenlang voorzitter van het al opgeheven SC Voorland (1974-2015). Ze is daarna met open armen welkom geheten bij Real Sranang. "Ik breng de limonade rond en zorg dat de scheidsrechter een koud drankje heeft tijdens de rust. Dat is typisch Real: iedereen helpt mee. De een doet dat in de keuken en de ander doet de was. Ik voel mij thuis hier."

Multiculturele stad

Oud-speler Hendrik Comvalius, ook bekend van Stichting d'Ons, denkt met veel plezier terug aan zijn tijd bij Real Sranang: "Het was een heel fijne plek om Surinaams te spreken. Omdat je dat niet tijdens het dagelijks leven bezigde. Bij Sranang had je het ook nodig in het veld. Met korte Surinaamse woorden begrijp je elkaar beter en gaat het spel sneller. De tegenstander snapte het dan ook vaak niet", aldus een glimlachende Comvalius. Het spreken van de taal is niet altijd een recept voor succes. "Amsterdam is een multiculturele stad, dus snapte men op een gegeven moment een paar woorden. Dan zeiden de Nederlanders: 'Pak hem, hij zei dit en dat'."

Wat opvalt bij Sranang is dat iedereen meehelpt voor het succes en plezier van de club en zonder blikken of blozen meerdere taken vervult. Zo ziet oud-speler Comvalius toevallig dat de was gedaan moet worden en steekt zonder pardoes zijn handen uit de mouwen. Voorzitter Linger doet ook een duit in het zakje en staat achter de bar als barman. "Je goede voorbeeld doet volgen hé? Ik vind het hartstikke leuk om te doen."