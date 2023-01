Rustige jaarwisseling voor Gooise brandweer

De jaarwisseling is rustig verlopen voor de Brandweer Gooi en Vechtstreek. De nieuwjaarsnacht is zonder grote incidenten verlopen. De grootste brand vond plaats aan de Koekoeklaan in Bussum.

Van 31 december tot 1 januari 8.00 uur kwamen er bij de meldkamer van de brandweer 34 meldingen binnen. Ongeveer evenveel als tijdens de vorige jaarwisseling. Volgens de woordvoerder van de brandweer kwamen de meeste meldingen uit Huizen en Hilversum.

Het ging voornamelijk om buitenbrandjes en was er een melding van een autobrand. Een van de grotere branden was rond 6:00 aan de Koekoeklaan in Bussum. Dat ging om een uitslaande brand, waarbij meerdere blusvoertuigen en hulpdiensten werden opgeroepen. Uiteindelijk bleek niemand in de woning aanwezig te zijn.

"Ik ben blij dat de jaarwisseling wederom rustig is verlopen. Ook ben ik blij dat ondanks het landelijk beeld dat geweld tegen hulpverleners toeneemt, daar in onze regio tijdens deze jaarwisseling richting brandweermensen geen sprake van is geweest", aldus brandweercommandant John van der Zwan.