Ook vuurwerkshow Weesp afgelast

Na Hilversum en Amsterdam last ook Weesp hun vuurwerkshow af. Komt door de slechte weersvoorspellingen voor vannacht. Het bestuur meldde eerder dat de show hoogstwaarschijnlijk wel door zou gaan, maar de stekker is er dus alsnog uitgetrokken.

Het is een domper voor de inwoners van Weesp, nu er daar ook een algeheel vuurwerkverbod geldt. Als compensatie voor dit verbod zou er een vuurwerkshow komen.

De Omgevingsdienst meldt dat zij het besluit hebben genomen vanwege de toenemende wind. "Er was nog gehoopt op een verbetering van het weer, maar daar is helaas geen sprake van", aldus de Omgevingsdienst.

