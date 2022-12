Vonk slaat over tijdens 'blind date' kerstdiner voor ouderen: "Ze gingen samen weg"

Of het gratis kerstdiner voor ouderen bij bistro Madame Jeannete aan de Koorstraat in Alkmaar vurige liefdes ontvlamde, durft eigenaar Jeannete Schippers niet te zeggen. Maar zeker twee van de gasten hadden een bijzondere klik, vertelt ze in haar nopjes tegen NH Nieuws. "Een man en vrouw gingen volledig in elkaar op."